Madagascar: Pillages - 187 milliards d'ariary de pertes, 94 opérateurs touchés, 2 213 emplois impactés

Les chiffres commencent à tomber sur les impacts dommageables provoqués par les pillages. Un lourd bilan (provisoire) qui n'augure rien de bon pour l'avenir des entreprises pillées et incendiées.

Selon les statistiques recueillies auprès du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, les pertes provoquées par ces pillages se chiffrent à plus de 187 milliards d'ariary, 94 opérateurs ont été touchés et 2 213 emplois impactés. Mais ces chiffres vont encore évoluer puisque beaucoup d'entreprises n'ont pas encore communiqué leur bilan de dégâts au niveau national. Théâtre de plusieurs actes de vandalisme et de pillage dans beaucoup de centres d'affaires et de commerce, c'est la région Analamanga qui subit le plus de dégâts avec 177,6 milliards d'ariary de pertes, 64 opérateurs victimes et 1 971 emplois menacés.

En deuxième position se trouve la région Vakinankaratra avec un bilan de 7,5 milliards d'ariary de pertes, 9 entreprises concernées et 98 emplois impactés. La région Boeny se trouve à la troisième place avec 1,2 milliard d'ariary de pertes, 14 entreprises touchées, et 97 emplois perdus ou menacés. D'autres régions comme Atsinanana et Diana sont également touchées. Ce bilan ne tient pas compte des effets induits des pillages, c'est-à-dire des pertes subies par les petites et moyennes entreprises partenaires des sociétés directement touchées.