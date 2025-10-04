Algérie: Madagascar a mis en avant le Portail d'Informations Commerciales (PICM) à l'IATF 2025 à Alger

Madagascar a brillamment marqué sa présence lors de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui s'est tenue du 4 au 10 septembre à Alger.

Cet événement continental, considéré comme le « rendez-vous économique panafricain de l'année », a réuni plus de 35 000 visiteurs venus de 80 pays et plus de 2 000 entreprises exposantes.

Stand fédérateur. Avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD), dans le cadre du Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC), Madagascar a présenté un stand fédérateur public-privé, dans le Pavillon Rhumel Africain, afin de promouvoir le Portail d'Informations Commerciales de Madagascar (PICM) qui a pour slogan : le tout commerce en un clic ! Ce portail, officiellement lancé le 30 avril 2024, est un outil numérique stratégique qui centralise et simplifie l'accès à l'ensemble des données liées au commerce, tant au niveau national qu'international. Pour illustrer son rôle concret dans la promotion des échanges, plusieurs produits phares malgaches ont également été mis en avant. Cette vitrine a permis de démontrer comment le PICM soutient la visibilité et la compétitivité de ces secteurs sur le marché africain, en facilitant leurs démarches d'exportation et d'importation.

ZLECAF

Grâce au PICM, Madagascar souhaite renforcer son intégration économique au sein du continent et faciliter les échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). « La digitalisation est aujourd'hui un levier incontournable pour faire connaître Madagascar et les services qu'il offre à travers le continent africain. Avec le PICM, les pays africains peuvent facilement échanger avec Madagascar, que ce soit pour l'importation ou l'exportation, tout en contribuant au développement économique de l'Afrique », a déclaré Joeline Hariniaina Modeste, directrice du Commerce extérieur. La présence de Madagascar à l'IATF 2025 témoigne de sa volonté de partager son expérience en matière de modernisation des processus commerciaux et de découvrir les bonnes pratiques mises en place par d'autres pays.

Étape-clé. Pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, la participation active à la cérémonie d'inauguration de l'IATF 2025 représente une étape clé dans l'engagement du pays pour une meilleure intégration au sein de la ZLECAF. « Dans le cadre de l'intégration régionale, Madagascar est pleinement engagé et le PICM soutient activement cette dynamique. Notre présence à l'IATF 2025 traduit la volonté de Madagascar de se positionner comme un acteur incontournable du marché continental africain et de faire connaître ses opportunités commerciales à travers cette plateforme digitale », a affirmé Isidore Razanakoto, directeur général du Commerce. Le PICM s'inscrit ainsi dans la stratégie de transparence, de simplification et de facilitation des échanges. Il permet à l'ensemble des opérateurs - importateurs, exportateurs, investisseurs, PME et institutions - d'accéder à des informations actualisées sur les procédures, réglementations et opportunités du commerce.