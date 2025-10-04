Madagascar: Violences contre les enfants - La Société Civile exige l'ouverture d'enquêtes et des sanctions

La Plateforme de la Société Civile pour l'Enfance (PFSCE), regroupant 66 organisations oeuvrant pour la protection des droits des enfants, a lancé un cri d'alerte le 29 septembre 2025.

Dans une déclaration poignante, elle dénonce la recrudescence des violences directes ou indirectes dont sont victimes les enfants. Depuis le 25 septembre, des enfants sont blessés ou subissent les effets des gaz lacrymogènes utilisés lors d'interventions sécuritaires à proximité de lieux sensibles tels que les habitations, les écoles ou les centres de santé comme ce fut le cas hier à la maternité Befelatanana. Certains parents, en emmenant leurs enfants sur les lieux de manifestations, les exposent involontairement à des dangers graves.

Face à cette réalité alarmante, la PFSCE dans sa déclaration, condamne fermement l'usage de gaz lacrymogènes dans les zones proches des enfants et appelle les autorités à prendre des mesures strictes pour éviter de nouvelles tragédies. Elle exige également l'ouverture d'enquêtes et l'application rigoureuse de la loi concernant les incidents ayant causé des blessures chez les enfants. Elle invite la population à ne pas sacrifier les plus jeunes et à assumer pleinement leur rôle dans leur protection.

Droits

Le droit à la protection contre toutes formes de violences et d'abus est régulièrement violé durant les manifestations, d'après toujours la PFSCE. « De nombreux enfants subissent des traumatismes physiques et psychologiques, et voient leur accès à l'éducation compromis par les troubles sociaux actuels. Cette situation plonge une grande partie de la jeunesse dans l'angoisse, la peur et la souffrance. », déplore-t-elle. Elle a lancé un appel à l'urgence à l'action et demande au gouvernement de garantir un accès aux soins pour tous les enfants affectés par les violences liées aux troubles actuels. Elle appelle à une mobilisation collective pour défendre les intérêts supérieurs de l'enfant dans ce contexte national difficile.