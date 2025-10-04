Madagascar: Incendie à Mananjary - Médecins Sans Frontières, en soutien aux familles sinistrées

Les victimes du violent incendie survenu à Mananjary le 15 septembre 2025 peinent à se relever. Cet événement tragique qui a réduit en cendres trois « fokontany » de la ville de Mananjary a laissé 1 800 ménages sans abri. Les sinistrés ont perdu une grande partie de leurs biens.

Médecins sans Frontières (MSF) figure parmi les organisations aux chevets des sinistrés depuis la survenue de cet incendie. Une exploration menée par les équipes de Médecins Sans Frontières en collaboration avec les autorités locales, dès les premiers jours, a permis d'identifier les besoins et d'évaluer les capacités de réponse sur place. Dans le cadre de la réponse d'urgence, une donation de médicaments essentiels a été remise aux cliniques de proximité mises en place par les autorités, afin de garantir l'accès gratuit aux soins. Fin septembre, des distributions de kits essentiels ont eu lieu : 1 693 kits comprenant couvertures, moustiquaires, ustensiles de cuisine, produits de première nécessité ont ainsi été remis aux familles sinistrées.

Vulnérabilité

Vingt jours après l'incendie, les sinistrés demeurent vulnérables. « Nous sommes inquiets à l'approche de la saison cyclonique. De nouveaux incidents pourraient survenir alors que la population n'a pas encore eu le temps de se relever », souligne Gérard Uparpiu, coordinateur de projet MSF à Madagascar. Au-delà de l'urgence immédiate, MSF alerte sur la vulnérabilité des communautés face à la répétition de tels événements. Chaque année, la saison sèche entraîne des incendies de plus en plus fréquents et destructeurs. De même, à l'approche de la saison cyclonique, MSF exprime son inquiétude face à la vulnérabilité persistante des communautés. En effet, les impacts d'un éventuel phénomène cyclonique à venir auraient de sérieuses répercussions sur ces communautés et compromettraient fortement leur résilience. Des mesures anticipatives seraient alors à envisager.

Pour rappel, Médecins Sans Frontières est une organisation médicale humanitaire internationale qui apporte une assistance médicale dans plus de 70 pays, dont Madagascar où elle est présente depuis

1987, intervenant dans les domaines des épidémies, des catastrophes naturelles et des crises nutritionnelles. L'organisation intervient dans le district d'Ikongo depuis 2022, à ce jour, et soutient le ministère de la Santé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes, à travers des services de santé primaire, infantile et reproductive.