Madagascar: Pétanque / Mondiaux de Douai - Préparation intensive pour l'équipe féminine malgache

L'équipe nationale féminine malgache affine ses derniers préparatifs en territoire français, à l'approche des championnats du monde qui se tiendront du 9 au 12 octobre à Douai, en France. Cette compétition internationale mettra en lice les meilleures formations en triplette féminine et en tir de précision, et les Malgaches y participent avec une détermination accrue, après des mois d'entraînement rigoureux.

Arrivées en France fin août, les athlètes malgaches ont multiplié les participations à des tournois estivaux pour se roder. Composée de quatre joueuses expérimentées dont Nirinaniaina Lalatiana Saholy (Tita), Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana (Fana), Marinah Ranaivoson et Miary Hasina Malalaharison, l'équipe est supervisée par Hanta Francine Randriambahiny (Cicine). Cette dernière, championne du monde de tir de précision en 2011 lors des mondiaux en Turquie, apporte son expertise pour guider ses compatriotes vers les sommets.

Selon la Fédération des Sports Boules Malgaches (FSBM), les résultats obtenus lors de ces compétitions préparatoires sont encourageants. À Mulhouse, lors du National, les doublettes formées par Tita et Fanantenana, ainsi que par Hasina et Judicaël, ont atteint les demi-finales. À Bron, la triplette composée de Fanantenana, Hasina et Judicael a également brillé jusqu'en demi-finale. Enfin, à La Talaudière, l'équipe Fanantenana-Tita s'est inclinée en finale, démontrant une progression constante. Sur la scène internationale, les Malgaches ont déjà fait sensation en Italie, où la doublette mixte Fanantenana-Lova a décroché le titre de championne du monde. De son côté, Tita a terminé à la 17e place en tête-à-tête, une performance honorable qui renforce la confiance du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des terrains de compétition, l'entraînement quotidien bénéficie d'un soutien local précieux. Les joueuses participent régulièrement à des tournois régionaux, notamment dans le Jura, pour maintenir leur niveau. Des clubs et associations françaises offrent généreusement des installations couvertes en cas de pluie, ainsi que des espaces dédiés pour les sessions journalières. Les Malgaches ont également été invitées par des écoles de pétanque locales, où elles ont partagé leurs expériences et réalisé des démonstrations, ravissant les jeunes apprentis. La préparation ne se limite pas au physique : des séances d'analyse vidéo et de stratégie tactique renforcent l'aspect mental. Pour consolider l'esprit d'équipe, des activités extra-sportives comme des sorties, des parties de pêche ou des visites de villes ont été organisées, favorisant une cohésion essentielle en vue des enjeux mondiaux.