Madagascar: Barea CHAN - Les primes versées sur le compte de la FMF

4 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les primes des Barea de Madagascar, vice-champions du CHAN 2024, ont été transférées sur le compte de la Fédération Malgache de Football (FMF). Une réunion a eu lieu hier pour clarifier les étapes de distribution, prévue avant le 15 octobre.

Les primes allouées à l'équipe nationale malgache de football, les Barea, pour leur performance au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 ont été transférées cette semaine sur le compte de la Fédération Malgache de Football (FMF). Une réunion s'est tenue hier au siège de la FMF à Isoraka, entre le président de la fédération, Alfred Randriamanampisoa, et les membres de la délégation nationale. L'objectif était d'expliquer les démarches à suivre pour le traitement et la distribution de ces fonds. « Les fonds provenant de la Confédération Africaine de Football (CAF) sont déjà sur le compte de la fédération. Nous avons détaillé aux membres de la délégation les étapes nécessaires, notamment la conversion des dollars en ariary, qui prendra environ trois à quatre jours ouvrables. Ainsi, le processus pourrait être finalisé d'ici mercredi ou jeudi prochain. En attendant, nous collectons les relevés d'identité bancaire (RIB) de tous les bénéficiaires, afin de procéder aux virements sur leurs comptes respectifs. Selon nos estimations, les joueurs, les entraîneurs et le staff technique devraient recevoir leurs primes avant le 15 octobre », a déclaré Alfred Randriamanampisoa.

Une déduction par la CAF

Lors du CHAN 2024, les Barea ont décroché la place de vice-champions, ce qui leur a valu une prime de 1,2 million de dollars, équivalant à environ 5,2 milliards d'ariary. Cependant, cette somme ne sera pas intégralement versée à la FMF. Selon le président de la fédération, une partie est retenue par la CAF pour couvrir certains frais. « Il est important de préciser que ce n'est pas la totalité des 1,2 million de dollars qui arrive sur le compte de la FMF. La CAF prélève une part pour des frais comme les droits de diffusion télévisée ou l'hébergement des délégations. Cette retenue s'applique à toutes les équipes ayant reçu des primes pour le CHAN. Certaines personnes font des calculs sur ce que les joueurs devraient toucher, mais elles omettent ces déductions », a expliqué Alfred Randriamanampisoa.

Répartition des primes. Sur la somme restante, 60 % seront attribués à la délégation nationale, incluant les joueurs, les entraîneurs et le staff technique, tandis que les 40 % restants seront destinés à l'administration de la FMF. Tous les joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, recevront une prime identique. En revanche, les montants attribués au staff technique varient et sont déterminés lors d'une réunion entre le comité exécutif de la FMF et les responsables. Cette transparence dans la gestion des primes vise à garantir une répartition équitable et à répondre aux attentes des supporters et des acteurs du football malgache, qui célèbrent encore la performance historique des Barea au CHAN 2024.

