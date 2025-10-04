Madagascar: Atelier bien-être - Les bienfaits de l'hypnose expliqués par Silo

4 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Les programmes culturels de cette fin de semaine ont presque tous été annulés ou reportés. Cependant, hier, l'atelier exceptionnel d'hypnothérapie et d'hypnocoaching du Salon du bien-être a été maintenu et animé par Silo.

À travers ce moment de partage, l'artiste a dévoilé ses pratiques, expliquant avec précision tout ce qui pouvait susciter des doutes ou des appréhensions autour de l'hypnose. Il a surtout mis en lumière les nombreux bienfaits qu'elle peut apporter.

Cet atelier a également été l'occasion de présenter les programmes qu'il a développés, destinés à améliorer la santé, renforcer les relations et accompagner le développement professionnel.

« L'hypnose peut vous aider à vous dépasser, à rompre avec certaines habitudes limitantes et à avancer vers une meilleure version de vous-même », a-t-il souligné.

L'atelier s'est tenu en présentiel au Centre du bien-être Gaia Androhibe, mais certains participants ont également pu y assister en ligne.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.