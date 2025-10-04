Madagascar: Atelier bien-être - Les bienfaits de l'hypnose expliqués par Silo

Les programmes culturels de cette fin de semaine ont presque tous été annulés ou reportés. Cependant, hier, l'atelier exceptionnel d'hypnothérapie et d'hypnocoaching du Salon du bien-être a été maintenu et animé par Silo.

À travers ce moment de partage, l'artiste a dévoilé ses pratiques, expliquant avec précision tout ce qui pouvait susciter des doutes ou des appréhensions autour de l'hypnose. Il a surtout mis en lumière les nombreux bienfaits qu'elle peut apporter.

Cet atelier a également été l'occasion de présenter les programmes qu'il a développés, destinés à améliorer la santé, renforcer les relations et accompagner le développement professionnel.

« L'hypnose peut vous aider à vous dépasser, à rompre avec certaines habitudes limitantes et à avancer vers une meilleure version de vous-même », a-t-il souligné.

L'atelier s'est tenu en présentiel au Centre du bien-être Gaia Androhibe, mais certains participants ont également pu y assister en ligne.