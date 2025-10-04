Madagascar: 'La neutralité est impossible' - L'appel d'Andy Rasolo aux artistes et aux personnalités malgaches

Andy Rasolo, Mister Malagasy 2024, a récemment appelé les artistes, les influenceurs et les personnalités publiques malgaches à prendre position face à la situation actuelle à Madagascar. Selon lui, la neutralité n'est plus une option. Il est impératif, toujours d'après ses propos, que toutes les figures publiques choisissent leur camp et relaient activement les informations concernant les réalités du pays.

Bien informé sur les manifestations menées par la jeunesse malgache -- notamment en réaction aux pénuries récurrentes d'eau et aux coupures d'électricité -- Andy Rasolo s'est indigné de la manière dont ces revendications pacifiques sont, selon lui, réprimées avec violence. Des besoins fondamentaux qui font défaut à une population en détresse depuis plusieurs années.

Pour rappel, Andy Rasolo était revenu à Madagascar aux côtés de Miss Malagasy 2024, Stéphanie Floriana, après leur élection. Ensemble, ils ont mené un projet humanitaire de grande ampleur, traversant Antsirabe, Miandrivazo et Morondava. Grâce aux fonds récoltés lors des Rencontres Nationales Sportives (RNS) en France et à une cagnotte en ligne dédiée, ils ont distribué des kits scolaires dans plusieurs écoles publiques. Leur objectif : encourager les enfants à rester à l'école, convaincus que l'éducation reste le seul véritable passeport vers un avenir meilleur.

Aujourd'hui, cet engagement pour la jeunesse ne faiblit pas. À travers son appel, Andy Rasolo rappelle à tous que le silence est une forme de complicité. Il invite chacun à jouer son rôle dans la construction d'un Madagascar plus juste et plus digne.

