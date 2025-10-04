Sénégal: Programme financement - Le FMI donne rendez-vous aux Assemblées générales prévues en octobre

Un nouveau programme de financement n'est pas encore acté, mais les perspectives sont prometteuses.

C'est ce qui ressort de la déclaration de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Selon un communiqué dont copie nous est parvenue, la déclaration a été faite à la suite d'un briefing informel du conseil d'administration sur le Sénégal.

« Sur la base du travail en cours, nous sommes en bonne position pour avancer rapidement sur tous les fronts », a-t-elle déclaré. Selon la Dg du FMI, les autorités sénégalaises ont fait des progrès importants dans le traitement de l'affaire de la dette du Sénégal.

« Je les félicite pour leur admirable engagement en faveur de la transparence, les mesures prises pour identifier les dettes publiques et leur étroite collaboration avec le personnel du Fonds sur ces questions. Les autorités progressent fermement dans la mise en oeuvre de mesures correctives pour résoudre le problème de fausse déclaration », a-t-elle ajouté.

Saluant la demande officielle du Sénégal pour un nouveau programme soutenu par le FMI, Mme Georgieva estime qu'elle démontre « la forte détermination des autorités à faire avancer leur programme de réforme économique. Les discussions initiales concernant les grands contours du programme prospectif ont déjà eu lieu à Dakar en août et les négociations officielles devraient commencer lors des réunions annuelles du FMI-Banque mondiale à la mi-octobre. »

La Dg du FMI de poursuivre : « Alors que nous attendons avec impatience un nouveau programme, notre objectif est de soutenir les priorités politiques du Sénégal et de renforcer la stabilité macroéconomique, la résilience et la croissance inclusive - et, en fin de compte, d'aider à offrir un meilleur niveau de vie au peuple sénégalais », a-t-elle assuré.