Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau

3 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé vendredi la réception d'un troisième Airbus A320 à partir du 10 octobre prochain et le retour en service d'un ATR 72-600 à la mi-octobre 2025. Selon un communiqué publié à cet effet, d'ici la fin de l'année, la livraison d'un troisième L410-NG permettra d'élargir et de densifier la couverture du réseau intérieur.

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d'expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique.

A cet effet, plusieurs étapes clés interviendront telles que le renforcement de la flotte et le retour en service d'un ATR 72-600.

« Le 10 octobre prochain, la compagnie réceptionnera un troisième Airbus A320, qui viendra soutenir les liaisons régionales et répondre à la demande croissante de mobilité en Afrique. (...) A la mi-octobre, le deuxième ATR 72-600 reprendra ses opérations afin de consolider la desserte des lignes intérieures », renseigne le communiqué d'Air Sénégal.

Dans le cadre de l'arrivée de ce second ATR, poursuit le document, les équipages seront également renforcés. En effet, trois pilotes d'Air Sénégal, les commandants Yehya Hachem, Pape Mouhamadou Faye et Bouba Jammeh, ont récemment réussi avec succès leur qualification au grade de commandant de bord sur ce type d'appareil.

À travers sa note, la compagnie nationale a aussi annoncé l'extension du réseau domestique. D'après le texte, d'ici la fin de l'année, la livraison d'un troisième L410-NG permettra d'élargir et de densifier la couverture du réseau intérieur.

« Ces renforcements marquent une étape déterminante dans la mise en oeuvre de la feuille de route d'Air Sénégal, qui place la fiabilité, la proximité et l'expansion progressive et réfléchie de son réseau au coeur de sa mission de transporteur national », lit-on dans le communiqué.

