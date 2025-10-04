Sénégal: Plateforme Planète 3 - Une innovation numérique pour une meilleure gestion de l'école

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a présidé ce vendredi à Dakar la cérémonie officielle de lancement de la plateforme PLANETE 3, outil modernisé de gestion scolaire. Dans son discours, il a insisté sur l'importance de cette innovation pour la transparence, l'efficacité et l'inclusion du système éducatif sénégalais.

Le ministère de l'Éducation nationale a lancé officiellement la plateforme numérique PLANETE 3. Un instrument numérique, qui symbolise une innovation de taille dans le processus de dématérialisation et de la gestion de l'école.

Cette révolution numérique englobera plusieurs acteurs de la communauté éducative, notamment les parents d'élèves, les professeurs, les chefs d'établissements et les inspections d'académie.

A lire aussi : Éducation : le ministère renforce l'apprentissage des mathématiques à l'école

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, Moustapha Guirassy a qualifié PLANETE 3 de « moment historique », fruit d'un long processus de modernisation inscrit dans la Stratégie du Numérique pour l'Éducation 2025-2029. « Cette plateforme illustre notre volonté de bâtir une école inclusive, équitable et tournée vers l'avenir », a-t-il affirmé.

Le ministre a insisté sur le rôle central de l'outil dans la gouvernance scolaire : « Désormais, chaque inscription, chaque emploi du temps, chaque résultat sera suivi et partagé dans un système unique, transparent et fiable. »

Pour lui, PLANETE 3 permettra de renforcer la redevabilité en s'appuyant sur des indicateurs clairs et des tableaux de bord intégrés, rendant la prise de décision plus efficace à tous les niveaux.

Moustapha Guirassy a également souligné la portée sociale de la réforme : « L'école n'est pas une abstraction, elle est vécue chaque jour par nos enfants et nos familles. PLANETE 3 est conçue pour servir chacun d'eux, sans distinction. »

Des précisions et avancées techniques

Prenant la parole après le ministre, Seyni Ndiaye Fall, coordinateur du Système d'informatisation du ministère de l'Éducation nationale, a exposé la philosophie et l'architecture de PLANETE 3.

« C'est à partir des remontées du terrain que nous avons élaboré cette nouvelle version, sur instruction du ministre », a-t-il expliqué. L'objectif est clair : « transformer et connecter l'école sénégalaise pour la rendre plus inclusive, performante et au service de la réussite des élèves ».

Le coordonnateur a présenté les différents modules de la plateforme : un espace dédié aux élèves pour consulter notes et progrès ; un module enseignants permettant la saisie des absences et l'édition des bulletins ; un module parents pour suivre en temps réel la scolarité de leurs enfants ; un module chefs d'établissement pour superviser la vie scolaire ; et enfin un module management, réservé aux responsables académiques et nationaux.

« C'est pour cela que PLANETE est défini comme un Paquet de Logiciels Académiques Normalisés pour les Établissements et Écoles », a rappelé Seyni Ndiaye Fall.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de PLANETE 3, il a mis en avant l'intégration d'une brique pédagogique, développée avec l'appui de l'UNICEF, qui permet aux enseignants d'accompagner à distance les élèves en difficulté, notamment en mathématiques et en lecture. « C'était un besoin exprimé par les chefs d'établissement et les inspecteurs, nous y avons répondu », a-t-il précisé.

Autre avancée majeure : la digitalisation des paiements scolaires pour assurer une traçabilité et une transparence totale. Désormais, les parents peuvent régler les frais à distance. « C'est une innovation qui répond directement aux attentes des établissements », a-t-il insisté.

PLANETE Mobile, une application destinée aux élèves et aux parents

Seyni Ndiaye Fall a également annoncé le lancement de PLANETE Mobile, une application destinée aux élèves et aux parents. Elle leur permet de suivre absences, notes, bulletins ou notifications en temps réel.

« L'accessibilité est renforcée grâce à cette application. Le parent, par exemple, reçoit directement une alerte si son enfant est absent ou en retard », a-t-il détaillé.

Il a aussi évoqué les tableaux de bord intelligents accessibles à chaque niveau de responsabilité : établissement, inspection d'académie, direction centrale et ministère. « Le ministre a désormais une visibilité nationale sur tout ce qui se passe dans nos écoles », a-t-il expliqué.

Enfin, le coordonnateur a insisté sur la nouvelle prise en charge du préscolaire et de l'élémentaire, longtemps en marge de l'informatisation. « PLANETE 3 intègre désormais tous les cycles, du préscolaire au secondaire, ce qui donne une cohérence nationale au système», a-t-il tenu à préciser