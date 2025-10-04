Sénégal: Épidémies de fièvres hémorragiques - La surveillance et les mesures préventives mises en exergue à Thiès

Face aux risques d'épidémies de fièvres hémorragiques, telles que la fièvre de la vallée du Rift, la dengue et le chikungunya, les autorités sanitaires de la région de Thiès ont mis l'accent sur un ensemble de mesures préventives pour faire face à toutes les éventualités. Le docteur Mama Moussa Diaw, directeur régional de la santé de Thiès, a fait face à la presse, vendredi, pour décliner les mesures qui s'articulent autour de la surveillance, de l'hygiène, de la lutte contre les moustiques et de la sensibilisation.

C'est avec une vigilance particulière que les autorités sanitaires de la région de Thiès surveillent la situation épidémiologique pour les maladies comme le Mpox et les autres fièvres hémorragiques virales comme la dengue et le chikungunya.

Docteur Mama Moussa Niang a rassuré : jusqu'ici, aucun cas de mpox, une maladie infectieuse zoonotique provoquée par le virus de la variole du singe (Mpox), n'a été confirmé par les tests malgré un nombre de 12 cas suspects notifiés dans cinq districts de la région de Thiès. Pour la fièvre de la vallée du Rift (FVR), la région de Thiès n'a pas encore enregistré de cas suspect.

En termes de mesures de prévention de la FVR, le directeur régional de la santé de Thiès a préconisé pour diminuer le risque de transmission d'animal à humain les pratiques d'élevage et l'abattage sécuritaires, l'hygiène des mains, le port des gants, des masques et d'autres équipements de protection individuelle.

Sur la situation épidémiologique de la dengue dans la région de Thiès en 2023, le docteur Mama Moussa Diaw a révélé que le dispositif de surveillance a détecté 47 cas suspects notifiés, dont 12 confirmés par test PCR, mais tous ceux-ci sont aujourd'hui guéris.

Dans les perspectives, la direction régionale mise sur la formation du personnel à tous les niveaux, l'orientation des acteurs communautaires sur la maladie, le partage de définitions de cas communautaires et la mise en place d'un système d'alerte communautaire, le renforcement de la surveillance des postes d'entrée aériens, portuaires et terrestres, etc.

Le docteur Mama Moussa Diaw a décliné aussi les défis qui ont pour nom engagement de tous les acteurs, disponibilité des ressources pour la mise en oeuvre du plan de préparation, l'approche « One Health » avec l'implication de tous les secteurs clés, etc.