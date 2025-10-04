Sénégal: Armée de terre - La journée du Guelewar instaurée

4 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

L'Armée de terre a célébré le vendredi 3 octobre 2025 la première édition de la journée du Guelewar. L'objectif est, selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (Dirpa), de rendre hommage aux morts, de renforcer la cohésion au sein des formations et de mettre en exergue la fierté d'appartenir à cette branche de l'armée sénégalaise.

« La journée du terrien, désormais fixée au premier vendredi du mois d'octobre, vise à rendre hommage aux morts, à renforcer la cohésion au sein des formations et à mettre en exergue la fierté d'appartenir à l'Armée de terre », indique la Dirpa.

Cette journée a été célébrée par tous les bataillons sur l'étendue du territoire national par des cérémonies aux couleurs élargies aux anciens, des activités sportives et des repas de cohésion.

