Afrique: Pikine - Affrontements au Garage Badou - un litige foncier dégénère

Des tensions ont éclaté ce vendredi en fin de journée entre les forces de l'ordre et les mécaniciens du « Garage Badou », situé à Pikine Technopole (Rue 10). À l'origine : un conflit foncier qui oppose les occupants du site à un certain Mbaye Thiam, présenté comme nouveau détenteur du terrain.

Aux alentours de 18 h 30, le tronçon reliant « Khelcom Bâche » à Sen Eau était encore marqué par les stigmates des affrontements : pneus brûlés, fumée noire et forte présence policière. Une fourgonnette était stationnée à proximité, entourée d'agents en tenue antiémeute.

Derrière ce dispositif, le célèbre « Garage Badou » offrait une scène de désolation. Plusieurs jeunes mécaniciens, visiblement désemparés, observaient en silence.

Ameth, mécanicien depuis huit ans, raconte : « Je travaille ici depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons eu le malheur d'être assaillis par les policiers », confie-t-il, amer.

Le responsable du site, Aba Niang (37 ans), fils aîné du défunt Badou Niang-fondateur du garage-confirme la situation. « C'est un certain Mbaye Thiam qui nous a fait déguerpir avec le soutien de la police », déclare-t-il.

Selon lui, le terrain d'environ 800 m² était auparavant un espace public issu d'un ancien lotissement de la mairie de Pikine. Aba Niang soutient également que l'ancien président Abdoulaye Wade avait attribué ce lieu à son défunt père, le considérant comme une « propriété de l'État ». Il soutient par ailleurs détenir le dossier d'attribution délivré à son défunt père, Badou Niang, fondateur du site.

Un garage qui fait vivre 30 travailleurs

Le « Garage Badou » n'est pas qu'un simple atelier de mécanique. Il fait vivre près de 30 personnes, réparties entre la mécanique, la tôlerie, la peinture, la menuiserie et la soudure métallique. Ce déguerpissement menace donc directement plusieurs familles qui dépendent de cette activité.

Impossible pour l'instant de recueillir la version de Mbaye Thiam. Selon des sources concordantes, il résiderait à Ouest Foire, tandis que sa famille est installée à la Cité Lobatt Fall. Les mécaniciens et riverains espèrent qu'il acceptera de s'exprimer pour clarifier la situation.