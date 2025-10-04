Madagascar: Barea / CHAN - Les joueurs attendent leurs primes

Le partage des primes de 1,2 million USD des Barea, médaillés d'argent au 8e Chan, suscite l'attention. Les virements devraient parvenir à chaque bénéficiaire avant le 15 octobre.

Les joueurs réclament des éclaircissements pour éviter un nouvel incident, comme après le Chan 2023. Inquiets, les Barea, presque au complet avec le staff dirigé par Romuald Rakotondrabe, ont rencontré hier matin Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération malgache de football (FMF), au siège de la Fédération à Isoraka.

Les quatre Barea A convoqués pour les journées 9 et 10 des qualifications au Mondial -- Toldo, Mamisoa, Rado et Tony -- étaient également présents. Ces derniers jours, les médaillés d'argent avaient appris que leurs primes avaient déjà été versées sur le compte de la Fédération. La réunion n'a duré qu'un quart d'heure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de l'entretien, le président de la FMF a confirmé que « les primes ont déjà été versées en dollars par la CAF sur le compte de la Fédération cette semaine, comme pour toutes les nations bénéficiaires ». Pour un transfert international, « il faut compter 72 heures, trois à quatre jours ouvrables, plus le délai de compensation bancaire afin d'éviter des taux trop élevés si nous nous précipitons », a-t-il précisé.

Procédures

La Fédération collecte actuellement les relevés d'identité bancaire (RIB) de chaque bénéficiaire : joueurs, staff technique, médecin, représentants de l'administration. « Dès que nous aurons tous les RIB, nous procéderons aux virements avant le 15 octobre, soit dans dix jours au plus tard », assure le président.

Les primes des Barea s'élèvent à 1,2 million de dollars, soit environ 5,3 milliards d'ariary. « Nous avons convenu que 60 % seront distribués aux membres de la délégation, joueurs et staff, et 40 % reviendront à l'administration de la Fédération », indique Alfred Randriamanampisoa.

« Il ne faut pas oublier que la CAF retire des primes les droits TV, les frais d'hôtel et d'autres charges, valables pour toutes les nations participantes », rappelle-t-il.

Les vingt-neuf Barea, titulaires ou remplaçants, recevront la même somme. « Nous examinons encore le montant destiné aux membres du staff avant de le fixer », conclut le président.