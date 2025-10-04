Madagascar: Tourisme - Des voyageurs annulent leurs vols

Le tourisme traverse une zone de turbulence. Les annulations de voyages se multiplient. Malgré les tentatives des autorités pour rassurer, la haute saison s'annonce compromise.

Le secteur encaisse un nouveau choc. En cascade, les voyageurs étrangers annulent leurs séjours, suivant les recommandations de leurs ambassades. La filière plonge dans l'incertitude.

La Confédération du tourisme dit être encore « en phase de récolte d'informations » pour mesurer l'ampleur des annulations. Mais déjà, les professionnels tirent la sonnette d'alarme. « Oui, il y a des annulations avec remboursement », confirme une responsable du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Elle précise que « le secteur privé et les opérateurs transmettent régulièrement des rapports ».

Les autorités tentent toutefois de calmer les inquiétudes. « Les aéroports de Madagascar sont toujours opérationnels, et il n'y a pas encore d'alerte officielle concernant une hausse massive des annulations », affirme l'Aviation civile (ACM). Elle reconnaît cependant l'existence d'annulations « limitées » et « pas encore toutes répertoriées ».

Suspensions

À l'aéroport international d'Antananarivo (Ivato), la situation reste contrastée. L'aéroport demeure ouvert, mais plusieurs compagnies ont suspendu leurs liaisons. Air France a annulé ses vols directs entre Paris et Antananarivo. Madagascar Airlines avertit que son programme pourrait connaître des « perturbations, voire des annulations ».

Air Mauritius autorise ses clients à modifier gratuitement leurs billets jusqu'au 6 octobre. Elle propose également remboursements ou avoirs. Emirates a suspendu tous ses vols entre Dubaï, les Seychelles et Antananarivo depuis le 30 septembre.

Entre remboursements, reports et incertitudes, le tourisme malgache aborde une haute saison déjà fragilisée.