Madagascar: Anosiavaratra - Deux faux policier et militaire arrêtés

La Police nationale a arrêté deux imposteurs jeudi soir à Anosiavaratra. Dans un contexte d'insécurité lié aux tensions, l'un portait un uniforme militaire, l'autre une tenue de policier.

Les Forces d'intervention de la police d'Anjozorobe et la Brigade anti-pillage du commissariat central de Tsaralalàna les ont interpellés vers 21 heures. L'opération s'est déroulée lors d'une patrouille conjointe dans le cadre d'une mission de prévention contre les pillages.

Les deux hommes ont éveillé les soupçons en raison de leur tenue. L'un portait un survêtement de promotion «AINA 2021-2022» de l'École nationale des inspecteurs et agents de police. L'autre arborait un pantalon militaire incohérent avec les usages. Interrogés, ils ont pris la fuite. Une course-poursuite s'est achevée dans une ruelle, où ils ont été maîtrisés.

Motivations exactes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les vérifications ont confirmé les doutes : aucun n'appartenait aux forces de l'ordre. Ils ne détenaient pas de carte professionnelle et leur comportement renforçait les soupçons. Une perquisition a révélé des effets militaires : une veste de combat, un short de l'armée et une ceinture TAP, soigneusement dissimulés.

Les deux jeunes hommes ont été remis à la Brigade criminelle, rattachée à la Direction de la police judiciaire à Anosy. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de leur déguisement et établir s'ils ont commis des délits en usurpant l'identité de militaires et de policiers.

Les unités d'intervention restent en alerte face à ce type d'usurpation. La population est invitée à signaler tout comportement suspect, surtout dans ce contexte de manifestations et de risques accrus de pillage. Selon la police, la vigilance citoyenne constitue un pilier essentiel de la sécurité collective.