Madagascar: Musique - Un Malgache participe à The Voice Allemagne

Vainqueur de Pazzapa 6 en 2008, Brunel Raherinandrasana est connu sous le nom de Tiji. Il fait aujourd'hui résonner sa voix sur la scène de The Voice of Germany, saison 15.

De Fianarantsoa à Hambourg, en passant par les plateaux de Pazzapa 6, le parcours de Brunel Raherinandrasana, alias Tiji, illustre la force de la persévérance et du talent. Vainqueur en 2008 de la célèbre téléréalité de la RTA, il s'était fait remarquer en interprétant Redemption Song de Bob Marley. Aujourd'hui, à 35 ans, il va conquérir le public allemand à travers la saison anniversaire de The Voice of Germany.

Jeudi dernier, lors de son audition à l'aveugle diffusée sur ProSieben, Brunel Raherinandrasana a choisi d'interpréter Soulman de Ben l'Oncle Soul.

Résonance internationale

Une prestation chaleureusement acclamée par le public et qui a convaincu trois coachs de se retourner. Finalement, il a décidé de poursuivre l'aventure avec Rea Garvey, au sein de l'équipe Team Rea. Et l'aventure continue pour lui.

Les entraîneurs n'ont pas caché leur enthousiasme, qualifiant sa performance de « vraiment géniale ». Aux côtés de figures connues comme Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey, Michi Beck et Smudo, Brunel Raherinandrasana se trouve désormais plongé dans l'un des concours vocaux les plus médiatisés d'Europe.

Son histoire musicale, commencée dans l'église de son enfance à Madagascar, trouve aujourd'hui une nouvelle résonance internationale. Son parcours inspire une génération entière d'artistes malgaches, prouvant qu'avec détermination et passion, le rêve d'un petit garçon de Fianarantsoa peut franchir toutes les frontières.