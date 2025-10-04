Madagascar: Infrastructures - Les travaux de réhabilitation se poursuivent sur la RN7

4 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Dans la région Amoron'i Mania, les opérations de cantonnage restent au coeur des interventions sur quatre tronçons de la RN7. « Elles permettent de maintenir la propreté de la chaussée, d'éliminer la végétation envahissante et de consolider les accotements, garantissant ainsi la sécurité des usagers et la durabilité de la route », indique le ministère des Travaux publics dans un communiqué publié jeudi.

Entre les points kilométriques PK300 et PK311, les équipes avancent sur différents chantiers. Elles réalisent des entretiens rapides pour répondre aux besoins urgents, réparent les nids de poule grâce à des enrobés et rapiéçages, et interviennent sur les ouvrages d'art pour assurer l'évacuation des eaux et limiter les dégradations pendant la saison des pluies.

Ces travaux contribuent à fluidifier la circulation et à réduire les risques d'accidents. L'entretien régulier permet également de préserver la qualité et la longévité de la route, tout en renforçant les liaisons entre les régions et en soutenant les échanges commerciaux.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.