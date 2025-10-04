Madagascar: Infrastructures - Les travaux de réhabilitation se poursuivent sur la RN7

Dans la région Amoron'i Mania, les opérations de cantonnage restent au coeur des interventions sur quatre tronçons de la RN7. « Elles permettent de maintenir la propreté de la chaussée, d'éliminer la végétation envahissante et de consolider les accotements, garantissant ainsi la sécurité des usagers et la durabilité de la route », indique le ministère des Travaux publics dans un communiqué publié jeudi.

Entre les points kilométriques PK300 et PK311, les équipes avancent sur différents chantiers. Elles réalisent des entretiens rapides pour répondre aux besoins urgents, réparent les nids de poule grâce à des enrobés et rapiéçages, et interviennent sur les ouvrages d'art pour assurer l'évacuation des eaux et limiter les dégradations pendant la saison des pluies.

Ces travaux contribuent à fluidifier la circulation et à réduire les risques d'accidents. L'entretien régulier permet également de préserver la qualité et la longévité de la route, tout en renforçant les liaisons entre les régions et en soutenant les échanges commerciaux.