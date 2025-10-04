Madagascar: Consommation - Le spectre des faillites plane sur les entreprises

4 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le Syndicat Autonome des Commissaires du Commerce et de la Concurrence de Madagascar (SACCCM) tire la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation économique du pays. Dans un communiqué récent, le syndicat met en garde contre un risque croissant de faillites d'entreprises, susceptible d'entraîner la perte de milliers d'emplois et de fragiliser encore davantage le pouvoir d'achat des ménages.

Selon le SACCCM, la conjoncture actuelle devient de plus en plus difficile pour les entreprises, qui peinent à résister aux crises prolongées. La dégradation de l'environnement économique réduit la confiance des investisseurs et affecte tant la production locale que l'importation de biens essentiels. Cette situation pourrait provoquer des pénuries et accentuer la hausse du coût de la vie.

Actuellement, de nombreuses entreprises ne fonctionnent plus à pleine capacité. Certaines, qui ont subi des pillages, s'efforcent de remettre leurs activités en ordre et de trouver des initiatives pour se redresser. D'autres hésitent à reprendre pleinement leurs opérations par peur de nouvelles violences ou de vols, ce qui contribue à une paralysie partielle du tissu économique.

Le SACCCM exprime sa solidarité avec les entrepreneurs et citoyens victimes de destructions de biens, tout en appelant le gouvernement à agir rapidement et à sécuriser l'accès aux ressources essentielles. Le syndicat dénonce également les inégalités salariales dans la Fonction publique et l'usage politique des administrations, qui entravent l'action publique.

Le SACCCM rappelle que le commerce reste le moteur de l'économie nationale et que toute tentative d'exploitation de la crise actuelle pour des gains illégitimes sera vigoureusement combattue, afin de protéger les consommateurs et de stabiliser le tissu économique du pays.

