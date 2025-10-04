Madagascar: Empoisonnement - Une amélioration de l'état de santé des victimes constatée

4 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les cinq personnes victimes de l'empoisonnement, évacuées à l'île Maurice, sont revenues au pays avec un état de santé jugé plus rassurant. « Mon état s'est amélioré. Toutefois, je suis encore un petit traitement, en ce moment », a déclaré hier Fitahiana, l'un des jeunes transférés le 17 septembre.

Ces cinq patients sont rentrés à Madagascar le 1er octobre, après deux semaines de soins à Maurice. « Les traitements prodigués à Madagascar comme à Maurice ont été utiles. Mais je pense que l'évacuation a été décisive pour mon fils, car son état de santé s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, il parvient à dormir alors qu'il passait des nuits blanches auparavant », a témoigné Nirina Harison, père de l'un des jeunes rapatriés.

La suite du traitement dépendra de l'évolution de leur état. Selon les explications médicales rapportées par Nirina Harison, une guérison complète des séquelles pourrait nécessiter un délai de six mois à un an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les six évacués, Tojo, évacué le 8 septembre pour une opération urgente, se trouve encore à Maurice pour poursuivre sa prise en charge. Les patients n'ont pas confirmé s'il s'agissait d'un empoisonnement ou d'un cas de botulisme. « Nous n'avons pas reçu cette information », ont-ils précisé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.