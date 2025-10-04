Madagascar: Empoisonnement - Une amélioration de l'état de santé des victimes constatée

Les cinq personnes victimes de l'empoisonnement, évacuées à l'île Maurice, sont revenues au pays avec un état de santé jugé plus rassurant. « Mon état s'est amélioré. Toutefois, je suis encore un petit traitement, en ce moment », a déclaré hier Fitahiana, l'un des jeunes transférés le 17 septembre.

Ces cinq patients sont rentrés à Madagascar le 1er octobre, après deux semaines de soins à Maurice. « Les traitements prodigués à Madagascar comme à Maurice ont été utiles. Mais je pense que l'évacuation a été décisive pour mon fils, car son état de santé s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, il parvient à dormir alors qu'il passait des nuits blanches auparavant », a témoigné Nirina Harison, père de l'un des jeunes rapatriés.

La suite du traitement dépendra de l'évolution de leur état. Selon les explications médicales rapportées par Nirina Harison, une guérison complète des séquelles pourrait nécessiter un délai de six mois à un an.

Parmi les six évacués, Tojo, évacué le 8 septembre pour une opération urgente, se trouve encore à Maurice pour poursuivre sa prise en charge. Les patients n'ont pas confirmé s'il s'agissait d'un empoisonnement ou d'un cas de botulisme. « Nous n'avons pas reçu cette information », ont-ils précisé.