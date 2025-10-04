Madagascar: Nècrologie - Le journalisme perd Harifidy Ramanamahefa

Harifidy Ramanamahefa, journaliste, est décédé le 2 octobre, après une longue période de traitement. Journaliste au sein du groupe MBS, il avait également collaboré avec les journaux Ny Vaovaontsika et Le Quotidien, et s'était fait connaître par ses articles sur l'actualité politique.

« Passionné par son métier, Harifidy a consacré sa vie à capturer l'instant et à témoigner des grands événements à travers son regard de photographe. Son talent et son sens du reportage ont marqué le photojournalisme à Madagascar », peut-on lire dans le message d'hommage de l'Agence Malagasy de Presse (AMP), publié hier.

Harifidy Ramanamahefa laisse derrière lui sa veuve, Eléonore Randrianarisoa, et deux enfants, Hari-Aiky Ramanamahefa et Hari-Anay Ramanamahefa. Ses obsèques auront lieu le lundi 6 octobre 2025 au Temple FJKM Ambohitantely, suivies de l'inhumation à Antsahamaina Alarobia Ambatomanga.