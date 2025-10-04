Madagascar: Ligue Europa - Première victoire du club de Rayan Raveloson

Le beau temps après la pluie. Le club suisse du milieu de terrain et capitaine des Barea, Rayan Raveloson, le Berner Sport Club Young Boys, a arraché sa première victoire en Ligue Europa. En déplacement, les Young Boys se sont imposé (2 buts à 0) contre le Fotbal Club Steaua Bucarest, en Roumanie, mercredi soir à l'Arena Naƫională, dans la capitale roumaine.

Le club suisse menait déjà 2 à 0 à la pause, grâce au doublé de Joël Monteiro (11e, 36e). Rayan a disputé les soixante et onze premières minutes de la rencontre. Ce match comptait pour la deuxième journée, à l'issue de laquelle le club de Rayan occupe la 18e place du classement provisoire.

Au cours de la première journée, les Young Boys s'étaient inclinés d'entrée à domicile face au club grec Panathinaïkos (1-4), le 25 septembre. Il reste six journées à disputer dans cette phase. L'équipe de l'international malgache affrontera l'ancien club bulgare d'Abel Anicet Andrianantenaina, le Ludogorets Razgrad, le 23 octobre, dans le cadre de la troisième journée.