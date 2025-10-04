Madagascar: BasketballlL 3x3 :/ WOorld Tour - Nosy Be rêve du tableau final à Shenzhen

Le World Tour de Shenzhen de basketball 3x3, qui démarre ce jour en Chine, se joue ce week-end. Il réunit l'élite mondiale du basketball 3x3, et Nosy Be est le représentant du continent africain. Quatorze équipes s'affrontent durant ces deux jours, mais seules douze décrocheront leur place en quarts de finale.

Pour les Malgaches de Nosy Be, outsiders déclarés, la mission commence, dès le 4 octobre. Ils devront franchir le barrage qualificatif face à Samobor (Croatie) à 5 heures du matin, puis Brisbane (Australie) à 5h40, heure malgache, ce samedi.

En cas de succès, Nosy Be rejoindra la poule D, un groupe très relevé dominé par Vienne (Autriche) et Chongming (Chine). Le programme serait alors chargé : affrontement contre les Autrichiens à 10h45, puis contre les Chinois à 15h35. Gagner au moins une rencontre sera obligatoire pour espérer une place en quarts, programmés le lendemain.

Le World Tour de Shenzhen est un tournoi très relevé, avec la présence des meilleures équipes mondiales. Le leader Ub (Serbie), stoppé à Shanghai après une invincibilité record, revient à Shenzhen avec un appétit de revanche. Même ambition pour Amsterdam Rabobank (Pays-Bas), éliminé par Miami, ou encore Raudondvaris Hoptrans (Lituanie), malgré les offensives d'Evaldas Dziaugys.

Les enjeux financiers

Toulouse (France), en crise de résultats, tentera de se relancer grâce à Franck Seguela, encore en manque de rythme. Hangzhou (Chine) s'avance en pleine confiance, et Chongming mise sur Karlis Lasmanis pour confirmer sa demi-finale.

Pour Nosy Be, cette première aventure au World Tour de Shenzhen dépasse la simple participation. Menés par Fiary Rakotonirina, le plus expérimenté, les Malgaches savent que leur marge de manoeuvre est très réduite : il faudra au minimum une victoire pendant les deux matches de barrage pour espérer atteindre les phases de poule. La motivation est énorme pour cette première étape chinoise, où un exploit ouvrirait les portes d'un quart de finale historique.

Outre le prestige, Shenzhen offre une cagnotte alléchante. Le vainqueur repartira avec 40 000 dollars, le finaliste avec 30 000. Les demi-finalistes toucheront entre 22 000 et 16 000 dollars, tandis que les équipes classées de la 5e à la 7e place se partageront entre 10 000 et 6 000 dollars.

Avec un plateau relevé et des stars prêtes à briller, Shenzhen s'annonce comme l'un des tournants majeurs du World Tour 2025. Reste à savoir si Nosy Be saura transformer cette première aventure en épopée.