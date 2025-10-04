Madagascar: Art contemporain - Trema Michaël primé aux Ateliers Sahm

4 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Du 2 au 28 septembre dernier, Brazzaville a accueilli la 11e édition de la Rencontre Internationale d'Art Contemporain (RIAC). À cette occasion, le danseur malgache Trema Michaël, alias X Trema, s'est distingué en remportant le Prix des Ateliers Sahm grâce à une performance solo, remarquée pour son intensité et sa sensibilité, en parfaite harmonie avec le thème de l'édition : « Le patrimoine africain, témoin du passé ou richesse durable pour demain ? ».

« Les efforts finissent toujours par payer. Après trois semaines intenses à la RIAC, j'ai eu l'honneur d'être élu pour ma performance solo. Ce prix m'ouvre une belle opportunité : participer à la Biennale de Dakar 2026, aux côtés des Ateliers Sahm, dans le cadre du programme Esthétiques en partage au-delà des géographies », a déclaré Trema Michaël sur sa page Facebook.

La RIAC, organisée par les Ateliers Sahm depuis 2012, est devenue une plateforme incontournable pour les arts visuels et performatifs en Afrique centrale, rassemblant plus d'une centaine d'artistes et d'experts venus de tout le continent. Pendant un mois, des ateliers de formation intensifs ont permis aux jeunes créateurs de se perfectionner en danse, théâtre, vidéo, peinture, photographie, slam, écriture créative et performance. Selon les organisateurs, ces échanges offrent une ouverture vers des approches artistiques innovantes et favorisent la valorisation des écritures artistiques contemporaines africaines.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.