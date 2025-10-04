Madagascar: Art contemporain - Trema Michaël primé aux Ateliers Sahm

Du 2 au 28 septembre dernier, Brazzaville a accueilli la 11e édition de la Rencontre Internationale d'Art Contemporain (RIAC). À cette occasion, le danseur malgache Trema Michaël, alias X Trema, s'est distingué en remportant le Prix des Ateliers Sahm grâce à une performance solo, remarquée pour son intensité et sa sensibilité, en parfaite harmonie avec le thème de l'édition : « Le patrimoine africain, témoin du passé ou richesse durable pour demain ? ».

« Les efforts finissent toujours par payer. Après trois semaines intenses à la RIAC, j'ai eu l'honneur d'être élu pour ma performance solo. Ce prix m'ouvre une belle opportunité : participer à la Biennale de Dakar 2026, aux côtés des Ateliers Sahm, dans le cadre du programme Esthétiques en partage au-delà des géographies », a déclaré Trema Michaël sur sa page Facebook.

La RIAC, organisée par les Ateliers Sahm depuis 2012, est devenue une plateforme incontournable pour les arts visuels et performatifs en Afrique centrale, rassemblant plus d'une centaine d'artistes et d'experts venus de tout le continent. Pendant un mois, des ateliers de formation intensifs ont permis aux jeunes créateurs de se perfectionner en danse, théâtre, vidéo, peinture, photographie, slam, écriture créative et performance. Selon les organisateurs, ces échanges offrent une ouverture vers des approches artistiques innovantes et favorisent la valorisation des écritures artistiques contemporaines africaines.