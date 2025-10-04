Madagascar: Mahambo Fènèrive-Est - Un jeune meurt lors d'un rituel sacrifiel

4 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Un drame s'est produit à Sahamalany, dans la commune de Mahambo du district de Fénérive-Est, lors d'un rituel sacrificiel collectif appelé localement « Tsoboraha ». Un jeune homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort la semaine dernière après avoir été encorné par un zébu destiné à être offert en offrande aux ancêtres.

Selon les témoignages recueillis sur place, le sacrifice du zébu devait marquer un moment fort d'une festivité rituelle organisée pour invoquer la bénédiction des ancêtres et souhaiter la prospérité à toute la lignée. Toutefois, avant l'abattage de l'animal, des jeunes du village ont voulu se lancer dans une sorte de compétition en tentant de chevaucher la bête, un geste parfois pratiqué dans ce type de rassemblement, mais qui comporte de réels dangers.

Jeu dangereux

La victime a essayé de grimper sur l'animal en s'agrippant à la bosse et a été violemment surprise. Le zébu, déjà excité et visiblement énervé par les provocations, a brusquement pivoté la tête et lui a enfoncé une corne en pleine poitrine. L'homme a été projeté au sol, puis attaqué une nouvelle fois par l'animal déchaîné, ce qui l'a laissé agonisant. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures peu de temps après.

Quelques instants plus tôt, un autre participant a lui aussi failli perdre la vie pendant une tentative similaire. Grièvement blessé, il a été évacué vers un centre hospitalier.

Le rassemblement, qui avait attiré une foule nombreuse de villageois et de membres de la communauté concernée, a été plongé dans la stupeur après ce drame. Les organisateurs ont malgré tout poursuivi le rituel, mais l'événement a été assombri par l'accident mortel.

Ce genre de festivités, profondément ancrées dans la tradition locale, vise à renforcer les liens communautaires et à perpétuer la relation avec les ancêtres. Mais ce drame met en lumière les risques que représentent certaines pratiques parallèles, telles que les compétitions improvisées autour de l'animal sacrifié. À Sahamalany, l'ambiance festive s'est transformée en scène de deuil, rappelant la fragilité de la frontière entre rite et tragédie.

