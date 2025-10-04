Madagascar: Manifestation à Mahaanga - Les étudiants descendent dans la rue

Les étudiants de l'université d'Ambondrona ont dupé les forces de l'ordre et réussi à échapper à leur attention hier matin. Ils sont sortis du campus et ont pris le chemin du bazar kely à Tanambao Sotema, si la veille ils étaient bloqués à Tsararano-Ambony.

Ils sont descendus dans les rues de Tanambao Sotema jusqu'à Ambohimandamina vers 9 heures du matin pour essayer de rejoindre l'Hôtel de Ville. Mais les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) les en ont empêchés. Une course-poursuite a débuté. Un échange de jets de pierre et de gaz lacrymogène a eu lieu. Des barrages de pneus brûlés et de blocs de pierre ont été érigés par les manifestants.

Un maçon qui était en train de travailler dans un chantier a été blessé au niveau du cou et évacué à l'hôpital d'Androva. Deux autres étudiants ont été également été blessés. Les élèves des établissements scolaires aux alentours ont été évacués. Des malades du CSB de Tanambao Sotema ont été asphyxiés par le gaz lacrymogène.

La circulation sur cet axe de la RN4 jusqu'à Antanimalandy était coupée un certain temps.

Les étudiants se sont enfuis vers le croisement du cimetière d'Antanimasaja tandis que certains ont couru dans une ruelle à Tanambao Sotema et à Ambohimandamina.

Hier, les déclarations de solidarité avec le mouvement GEN Z et la contestation contre le pouvoir pleuvaient à Mahajanga. Les étudiants de la faculté de Médecine ont revendiqué plusieurs points et surtout déclaré qu'ils rallient le mouvement à partir de ce jour. Tandis que le syndicat du personnel de l'Administration pénitentiaire de Boeny a déclaré qu'il n'accepterait aucune incarcération pendant soixante-douze heures depuis hier. Ils se rangent aussi dans le camp des manifestants dans tout Madagascar.