Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 octobre 2025

revue de presse

La BAD et le PAM ensemble pour la sécurité alimentaire en Afrique

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, s’est entretenu jeudi à Abidjan avec Rania Dagash-Kamara, la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) chargée des partenariats et de la mobilisation des ressources.

Les deux responsables ont souligné les progrès réalisés dans leurs opérations conjointes, qui ont permis à 470 000 personnes de recevoir une aide alimentaire, à 400 000 agriculteurs de bénéficier d’un appui, ainsi que la distribution de plus de 1,5 million de tonnes de nourriture. (Source apanews)

La « Semaine coréenne » s’installe à Alger du 4 au 8 octobre

Du 4 au 8 octobre, Alger célèbre la dixième édition de la semaine culturelle sud-coréenne, un événement devenu emblématique des relations bilatérales entre les deux pays. Entre expositions artistiques et échanges culturels, cet anniversaire marque une décennie de coopération fructueuse.

Cette édition anniversaire revêt une symbolique particulière. Baptisée simplement « la semaine coréenne », elle propose une programmation riche et diversifiée d’expositions artistiques qui témoignent de la richesse et de la diversité de la culture coréenne contemporaine et traditionnelle. (Source Afrik.com)

Égypte: Le tombeau monumental d’Amenhotep III rouvre au public après 20 ans de restauration

Fermé pendant plus de vingt ans, le tombeau d’Amenhotep III, l’un des plus vastes de la vallée des Rois, vient de rouvrir au public. Restauré grâce à l’UNESCO et au Japon, il dévoile des fresques millénaires sublimes.

Les visiteurs peuvent désormais admirer les fresques antiques aux couleurs éclatantes, peintes sur fond bleu, ainsi que le massif couvercle de granit du sarcophage, gravé de hiéroglyphes. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été consolidé grâce à un financement du Japon et à l’expertise internationale. (Source Africa radio)

Malawi : Le nouveau président Peter Mutharika prête serment

Au Malawi, le nouveau président Peter Mutharika a prêté serment. Celui qui a été président de 2014 à 2020 a été élu dès le premier tour du scrutin en septembre dernier contre le président sortant Lazarus Chakwera. Il fait donc son retour en politique à l’âge de 85 ans.

Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées au stade Kamuzu de Blantyre pour assister à son investiture.

Peter Mutharika prend ses fonctions à un moment où le Malawi traverse une crise économique. L'inflation galopante et les pénuries de carburant et de nourriture ont suscité un profond mécontentement à l'égard du gouvernement précédent. (Source Africanews)

Le Mozambique et Eni signent un accord pour l’exploitation d’un champ de gaz naturel liquéfié

C’est un nouveau grand pas pour le gaz naturel liquéfié (GNL) mozambicain. Le géant énergétique italienne Eni vient de donner sa décision finale d'investissement pour l'exploitation d'un champ de GNL en mer.

Le projet doit entrer en service, en 2028. Il devrait doubler la production de gaz naturel liquéfié, dans le pays. C’est une bonne nouvelle pour les revenus du Mozambique, d'autant que d'autres projets gaziers se font toujours attendre. (Source Rfi)

Locales 2025 au Gabon : L’UDB s’offre la quasi-totalité des conseils municipaux et départementaux

Le Gabon vient de vivre un bouleversement politique sans précédent. Les résultats officiels des élections locales, divulgués le vendredi 3 octobre 2025 par le ministre de l’Intérieur, révèlent un raz de marée électoral en faveur de l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB). Ce jeune parti, fondé il y a moins d’un an par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réalisé un coup de maître en s’emparant de presque tous les conseils municipaux et départementaux, ridiculisant ainsi la concurrence.

L’influence écrasante de l’UDB a relégué les partis traditionnels, tels que le Parti Démocratique Gabonais (PDG), à une position marginale. Autrefois hégémonique, l’ancien parti au pouvoir se retrouve aujourd’hui avec un nombre dérisoire de sièges, une déroute qui atteste de l’ampleur du succès de l’UDB. (Source Gabonmediatime)

Le Niger et Cuba renforcent leurs relations bilatérales

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et des sanctions internationales, le Niger et Cuba resserrent leurs liens. Le mercredi 1er octobre, l’Ambassadeur de Cuba au Niger a été reçu par le président du Conseil consultatif de la refondation. Une rencontre diplomatique stratégique, à l’approche d’une importante session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Une rencontre symbolique et stratégique, à quelques semaines d’une importante réunion à l’ONU où les enjeux liés aux sanctions et à la situation économique de certains Etats seront discutés. (Source Africa 24)

Forum Russie-Afrique : Une porte ouverte pour les entreprises togolaises

Le forum international des affaires "Expo Russie-Afrique" se tiendra du 15 au 20 octobre 2025 à Moscou. L’événement, placé sous le signe du renforcement des partenariats entre la Russie et le continent africain, s’annonce comme une plateforme d’intérêt pour les entreprises togolaises.

Organisé par l’African Business Club et la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie, ce forum entend répondre à une dynamique géopolitique claire : la Russie, sous sanctions occidentales, cherche à élargir son réseau de partenaires vers l’Afrique, le monde arabe et l’Asie. Cette exposition est l’un des leviers déployés pour y parvenir. (Source togonews)

Madagascar : Manifestants pro-Rajoelina et Gen Z se font face à Antananarivo

Soutiens au gouvernement malgache et contestataires se mesurent samedi 4 octobre à distance dans la capitale, au dixième jour d’un mouvement qui ébranle le pouvoir. Les manifestants de la Gen Z, plus nombreux, ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène.

Mobilisés par le mouvement Gen Z depuis le 25 septembre, les manifestants, rassemblés par petits groupes pour converger vers le centre de la capitale ce samedi, réclament le départ d’Andry Rajoelina, qui semble désormais sur un siège éjectable.

Il a fallu des dizaines de grenades lacrymogènes et des véhicules blindés pour repousser les manifestants voulant accéder dans le centre d’Antananarivo au symbolique jardin d’Ambohijatovo, surnommé « Place de la démocratie » pour son importance dans la vie politique malgache. (Source Jeune Afrique)

Présidentielle 2026 : Romuald Wadagni place la jeunesse au cœur de sa vision pour le Bénin

Très attendu, Romuald Wadagni a prononcé, ce samedi 4 octobre 2025 à Parakou, son premier discours public en tant que candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026.

C’était lors de la cérémonie d’investiture du duo qu’il forme avec Mariam Chabi Talata, désigné par les quatre partis soutenant le président Patrice Talon.

Dans une ambiance à la fois solennelle et enthousiaste, le ministre d’État a livré une allocution empreinte de réalisme et d’espoir, centrée sur un thème majeur : la jeunesse béninoise. (Source beninwebtv)