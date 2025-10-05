Tunisie: Marche nationale à Tunis en soutien au peuple palestinien et pour la libération des militants de la flottille Soumoud

Des centaines de citoyens ont participé samedi à une marche nationale dans la capitale tunisienne, pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer l'enlèvement par l'entité sioniste de militants à bord de la flottille Soumoud, interceptée alors qu'elle tentait d'acheminer de l'aide humanitaire vers Gaza.

Les manifestants, rassemblés au centre-ville de Tunis, ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans appelant à la fin de l'agression contre la bande de Gaza et à la libération immédiate des militants arrêtés.

Des représentants d'organisations nationales, de partis politiques et de la société civile ont pris part à cette mobilisation, soulignant que la Tunisie restera fidèle à son soutien à la cause palestinienne et appelant la communauté internationale à agir face à ce qu'ils qualifient de crimes de guerre et de génocide.

La marche s'inscrit dans un mouvement de solidarité plus large, observé dans plusieurs capitales du monde, après l'interception de la flottille internationale Soumoud qui transportait de l'aide médicale et alimentaire à destination des habitants de Gaza.