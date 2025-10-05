Tunisie: Tunisair Technics décroche à nouveau le précieux agrément européen PART 145

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé, vendredi 3 octobre, une séance de travail consacrée à l'évaluation de la cellule de suivi de la maintenance de la flotte de la compagnie nationale. Créée le 18 septembre dernier, cette cellule opère sous la supervision du comité de pilotage du système de gestion de la sécurité.

Selon un communiqué du ministère, le taux d'avancement des travaux de la cellule a atteint 68 %. Le ministre a recommandé d'accélérer le rythme de mise en oeuvre afin d'achever le plan de maintenance dans les délais les plus courts. La cellule est chargée de renforcer la sécurité aérienne conformément aux normes internationales, en multipliant les inspections périodiques des avions et en corrigeant rapidement toute défaillance technique en coordination avec les structures concernées.

Rachid Amri a également salué le renouvellement de l'agrément PART 145 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) au profit de Tunisair Technics. Ce certificat autorise la maintenance des avions européens et de leurs composants, à la suite d'un audit global mené du 30 septembre au 2 octobre 2025. Le ministre a qualifié cette distinction de succès national et de reconnaissance des compétences tunisiennes dans le domaine, soulignant qu'elle constitue un encouragement à poursuivre sur la voie des résultats honorables.

De son côté, le comité de pilotage du système de gestion de la sécurité a présenté un programme visant à renforcer la formation continue et la sensibilisation à la sécurité aérienne, afin d'améliorer les performances des acteurs du secteur et d'optimiser les méthodes techniques appliquées.

En clôture, le ministre du Transport a affirmé que le suivi des performances de la cellule de maintenance sera assuré de manière régulière. Il a rappelé que la sécurité dans le secteur de l'aviation civile demeure une priorité nationale, à travers l'application stricte des normes internationales et l'adoption de mesures préventives efficaces, gages de confiance entre la compagnie nationale, ses passagers et ses partenaires.