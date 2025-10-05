Tunisie: Lutte contre le chômage et emploi des titulaires de doctorat - Le Président Saïed prône la dignité pour tous les Tunisiens

L'emploi, en général, et celui des hauts diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier, bénéficient d'une sollicitude particulière de la part du Président de la République qui multiplie les sorties et les déclarations pour s'assurer que des solutions concrètes sont en train d'être mises en oeuvre en faveur des docteurs au chômage.

La Presse -- Lors d'une récentre rencontre avec la Cheffe du gouvernement et la ministre des Finances, le Président Kaïs Saïed a ainsi réitéré que l'une des priorités que l'Etat veille à réaliser n'est autre que la réponse positive à apporter aux attentes de ceux ayant souffert «du chômage, de la privation et de la discrimination» , surtout qu'il est préférable de profiter, à ce propos, de certaines allocations «au lieu de les octroyer à nombre d'institutions dont l'existence s'avère inutile».

Dans le même ordre d'idées et lors d'une de ses récentes tournées sur le terrain, le Chef de l'Etat s'est rendu au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique où il a rencontré les docteurs sans emploi observant un sit-in depuis un certain temps.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi et après avoir eu ce contact direct et un échange avec les premiers concernés, le Président de la République a pu avoir une idée sans "retouches" quant à l'ampleur de cette crise touchant particulièrement ces diplômés.

Face à ces revendications, le Chef de l'Etat a affirmé sa détermination à faire de l'intégration des diplômés du supérieur dans la Fonction publique une «priorité nationale » tout en promettant une méthodologie de recrutement respectant les principes de la compétence et du mérite, avec des salaires à la hauteur de leurs qualifications académiques.

Et de préciser encore que, fidèle à un souci de justice et d'équité, le processus de recrutement devrait obéir à des critères conformes au cadre juridique existant et à une réforme globale du secteur tout en promettant de poursuivre les efforts des diverses parties intervenantes pour établir des solutions viables et fiables en vue d'ouvrir de réelles perspectives à ces compétences diplômées.

Compréhensifs quant à la complexité de la situation, les docteurs ont tenu à se féliciter de l'initiative présidentielle et à exprimer leur entière disponibilité à mettre leurs compétences au service du pays, malgré les conditions difficiles qu'ils traversent.

Autrement dit, au-delà de la question du chômage des titulaires de doctorat, le Président Kaïs Saïed tient à donner des perspectives plus larges à son programme présidentiel en lui conférant des dimensions renouvelées dans la Tunisie nouvelle avec l'entrée dans la phase qualifiée de «construction et de consolidation».

D'ailleurs, il faut mettre en exergue l'approche maintes fois réitérée par le Chef de l'Etat et selon laquelle le pays a besoin, plus que jamais, des « bras » et des « cerveaux » de tous ses citoyens dans le but évident de franchir les différentes difficultés. « Notre patrie cherche à bénéficier des compétences de tous ses hommes et femmes libres, portés par l'enthousiasme, l'esprit de sacrifice et de don. C'est le passage en force définitif, sans retour en arrière possible», a martelé, à maintes reprises,le Président Kaïs Saïed.

En s'intéressant de près à ces docteurs au chômage, le Président de la République prouve ainsi sa volonté inébranlable par le biais de l'envoi d'un signal très fort affirmant qu'il reste, constamment, à l'écoute en vue de trouver de nouvelles solutions pour valoriser les compétences, dans un cadre plus large, et résoudre la question du chômage en général avec la nette volonté de concrétiser le principe de la dignité pour toutes les catégories de la population à travers toutes les régions de Tunisie.