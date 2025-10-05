Tunisie: Des chercheurs s'intéressent à la possibilité de dépister des maladies cardiaques à travers une prise de sang

Le Professeur assistant en pharmacologie à la Faculté de Pharmacie de Monastir, Mohamed Bejaoui, a remporté la première place des lauréats de la bourse de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la Santé (FABA) - Prix « Amina Ben Ayed », lors de sa deuxième édition.

Bejaoui a expliqué dans une déclaration à l'agence TAP (Tunis Afrique Presse) que son projet de recherche primé vise à créer une technique rapide et simplifiée pour le dépistage des maladies cardiaques, telles que l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Cette technique repose sur l'analyse d'un échantillon de sang et produit des résultats en l'espace de 15 minutes, permettant ainsi d'orienter immédiatement le patient vers le spécialiste approprié pour une intervention médicale.

Il a précisé qu'il aspire, grâce à cette bourse, à développer le prototype de cette technique dans les deux prochaines années dans le cadre de la recherche en laboratoire. Il a souligné que sa généralisation nécessiterait l'intervention de sociétés pharmaceutiques internationales pour sa fabrication et sa commercialisation.

Il a ajouté qu'il travaille actuellement sur un autre projet de recherche visant à permettre aux patients suivant une chimiothérapie ou prenant des antibiotiques tout en souffrant de maladies rénales, de disposer de médicaments alternatifs n'ayant pas d'effets secondaires sur les reins. Cela leur permettrait de poursuivre leur traitement en toute sécurité.

Il est à noter que la bourse de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la Santé (FABA) - Prix « Amina Ben Ayed », décernée hier soir (vendredi) dans sa deuxième édition, a pour objectif d'encourager les jeunes chercheurs dans les domaines de la santé et de l'innovation scientifique.

Le comité de sélection, composé d'experts de haut niveau, a annoncé la victoire de quatre chercheurs, chacun recevant une bourse d'une valeur de 30 000 dinars tunisiens.