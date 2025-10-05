Tunisie: Flottille «Soumoud» pour Gaza - Atention aux traquenards de la propagande sioniste !

opinion

L'armée d'occupation sioniste et ses services de propagande sont connus pour leur expertise en matière de manipulation de masse, de mésinformation (ne pas dire la vérité) et de désinformation (mentir sciemment). Et leur terrain de prédilection n'est autre que les pages de leur communication officielle ou informelle sur les réseaux socionumériques.

C'était le cas hier quand les services de la propagande sioniste ont partagé sur leurs différents canaux de communication les photos de certains détenus de la Flottille internationale «Soumoud», notamment celles de l'acteur tunisien Mohamed Mrad et de la militante suédoise Greta Thunberg, tout sourire. Le but de la diffusion de ces clichés : montrer à l'opinion publique internationale que les 443 militants pro-palestiniens arrêtés sont «sains et saufs», en «bonne santé» et qu'ils ne sont pas sujet d'«actes de tortures» ou de «mauvais traitements».

Ce message mensonger d'une propagande nauséabonde est destiné à la presse et à la communauté internationale pour consolider l'allégation d'un ennemi, sans foi ni loi, qui se vante d'avoir «l'armée la plus morale du monde».

Or, comme le dit si bien un proverbe arabe : «La corde du mensonge est courte».

En effet, d'après une déclaration des avocats italiens de la Flottille mondiale «Soumoud» et diffusée par la principale agence de presse en Italie, l'«Agenzia Nazionale Stampa Associata» (Ansa, littéralement «Agence nationale de presse associée»), les militants pro-palestiniens arrêtés avaient été privés de nourriture et d'eau pendant des heures par les autorités sionistes après l'arraisonnement des 39 navires de la mission humanitaire visant à briser le blocus de Gaza, mercredi soir et jeudi matin.

«Les militants détenus par Israël ont été privés de nourriture et d'eau pendant des heures jusqu'à hier soir», a déclaré l'équipe juridique italienne. «À part le sac de chips donné à Greta (Thunberg) et montré aux caméras, rien d'autre ne leur a été donné», a ajouté le collectif d'avocats italiens.

Concernant les mauvais traitements présumés infligés aux militants, les avocats affirment qu'«ils ont certainement subi des violences verbales. Mais aussi des violences physiques : ils ont été bombardés par des canons à eau et contraints de monter à bord des bateaux sous la menace d'une arme».

Les avocats ont également demandé au gouvernement italien «d'exiger des explications concernant la vidéo dans laquelle le ministre (de la Sécurité nationale) (Itamar) Ben Gvir les qualifie de terroristes».

Ce dernier a proposé que les membres de la Flottille, avant leur expulsion, soient soumis à une détention prolongée dans la prison de haute sécurité de Ketziot, le plus grand établissement pénitentiaire de l'entité sioniste, situé dans le désert du Néguev, près de la frontière égyptienne et connu pour ses conditions de détention inhumaines.

Parallèlement, la juriste Suhad Bishara, directrice de l'association de défense des droits humains, «Adalah» (Justice, en français), qui conseille juridiquement les militants de la flottille, craint que les militants ne soient traités «plus durement» que ceux arrêtés lors des interceptions précédentes.

D'ailleurs, «une politique systématique et institutionnelle axée sur les abus et la torture» ainsi que des «actes fréquents de violence grave et arbitraire ; agressions sexuelles ; humiliation et dégradation, famine délibérée» voire des «conditions insalubres forcées ; privation de sommeil, interdiction et mesures punitives pour le culte religieux «et «confiscation de tous les biens communs et personnels ; et refus de traitement médical adéquat», selon plusieurs témoignages recueillis ces dernières années d'anciens détenus de cette prison de l'horreur, s'appuyant des récits présentant des «détails horribles» et des «similitudes effrayantes», et reportés par l'organisation «Révolution Permanente».

Néanmoins, en tenant compte de la manière dont les précédents militants ont été traités, à l'image de Chris Smalls, syndicaliste à Amazon, qui avait été agressé violemment et passé à tabac par l'armée sioniste; l'incarcération des membres de la Flottille «Global Soumoud» laisse présager le pire.

Malheureusement, plusieurs internautes ont fini par tomber dans le piège de la propagande de l'occupant sioniste et ses criminels de guerre en repartageant pour ne pas dire en relayant dans une attitude euphorique les photos prises par l'ennemi dans l'optique de souligner le pied de nez et le sourire moqueur des militants de la Flottille humanitaire pro-Gaza.

Certes, dans le cadre d'une guerre informationnelle interposée, à chacun son prisme et sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, mais gare aux traquenards des propagandistes sionistes.