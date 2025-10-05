Tunisie: Pour une activité effective des sociétés communautaires

Un pas de plus vient d'être franchi dans la consécration des sociétés communautaires avec la promulgation par le Chef de l'Etat de l'amendement de certaines dispositions du décret n°15 du 20 mars 2022 relatif à ces sociétés visant la simplification des procédures quant à leur création légale et entrée en activité effective.

Le Président de la République vient de confirmer sa volonté de faire réussir ce projet stratégique, considéré comme un volet phare de son programme afin de remplir son rôle dans la mesure où il est appelé à avoir un impact positif au niveau économique, social et environnemental, sans oublier sa capacité de créer des opportunités d'emplois dans les diverses régions.

Ainsi, grâce au cadre juridique renforcé, les citoyens qui y adhèrent sont assurés de pouvoir gérer une affaire marquée par la transparence et dans un esprit de clarté avec des droits garantis pour les différents partenaires et associés dans une structure économique agissant selon les critères modernes tout en étant adaptés aux besoins du marché, outre l'encouragement de l'esprit d'initiative et de l'investissement local.

Il est utile de savoir que la promulgation desdits amendements intervient au lendemain de la rencontre accordée par le Président Kaïs Saïed au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et au cours de laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de lever tous les obstacles entravant l'épanouissement de ces sociétés.

Les nouvelles mesures devraient être accompagnées d'une campagne médiatique intensive pour promouvoir ce volet et ouvrir, par voie de conséquence, de réelles perspectives aux bénéficiaires du projet, plus particulièrement les jeunes, tout en dénonçant les tentatives de dénigrement destinées à entraver la croissance économique, alors que ces sociétés constituent, justement, un puissant levier contribuant au développement économique global et durable grâce à la création de richesses.

C'est dire qu'après la réussite de la mise sur pied de ce projet en dépit des actes de sabotage et de blocage, l'heure est à l'accélération de la concrétisation de ces sociétés comme vient de le réaffirmer le récent amendement, surtout que, selon les propres termes du Chef de l'Etat, «des milliers de Tunisiens sont enthousiastes à l'idée de créer ce type d'entreprise» qui, rappelons-le, représente le noyau dur du projet présidentiel quant à la construction par la base.

In fine, l'insistance réitérée par le Président de la République prouve, si besoin est, sa volonté inébranlable d'aller au bout de tout ce qu'il entreprend et d'assurer le suivi des actions menées.