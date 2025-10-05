Tunisie: Poste frontalier de Ras Jdir - Une tentative de contrebande d'un lingot d'or pesant près de 3 kg déjouée

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les services de la Douane au bureau frontalier de Ras Jdir ont réussi à déjouer une tentative de contrebande d'une plaque (ou lingot) de métal précieux en or pesant 2956 grammes.

L'or était dissimulé à l'intérieur d'une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux personnes, et ce, au moment où elles effectuaient les procédures douanières pour quitter le territoire national.

Après avoir soumis le lingot à un test, il s'est avéré qu'il était de calibre 24 et que sa valeur est estimée à un million de dinars.

Selon un communiqué publié samedi par la Douane tunisienne, un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet, et les deux suspects ont été déférés aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l'enquête, après consultation du Ministère public (ou Parquet).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.