Tunisie: Poste frontalier de Ras Jdir - Une tentative de contrebande d'un lingot d'or pesant près de 3 kg déjouée

Les services de la Douane au bureau frontalier de Ras Jdir ont réussi à déjouer une tentative de contrebande d'une plaque (ou lingot) de métal précieux en or pesant 2956 grammes.

L'or était dissimulé à l'intérieur d'une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux personnes, et ce, au moment où elles effectuaient les procédures douanières pour quitter le territoire national.

Après avoir soumis le lingot à un test, il s'est avéré qu'il était de calibre 24 et que sa valeur est estimée à un million de dinars.

Selon un communiqué publié samedi par la Douane tunisienne, un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet, et les deux suspects ont été déférés aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l'enquête, après consultation du Ministère public (ou Parquet).