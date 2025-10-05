Tunisie: Flottille de la Résilience - Les forces de l'occupation expulsent 10 activistes tunisiens

La Flottille de la Résilience Maghrébine a annoncé sur Facebook l'arrivée d'un avion turc à l'aéroport d'Istanbul, en provenance de Gaza, avec à son bord 137 prisonniers libérés qui avaient participé à la Flottille mondiale de la Résilience.

Parmi les participants libérés figurent 10 Tunisiens : Mohamed Ali Mohieddine, Aziz Miliani, Noureddine Salouaj, Abdallah El Massoudi, Houssam Eddine Ramadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis El Abbassi et Lotfi El Hajji.

La liste comprend également des participants des pays suivants :

Algérie : 6

Maroc : 4

Libye : 7

Mauritanie : 1

Selon la même source, le reste des participants maghrébins sont toujours détenus dans les prisons de l'Occupation. L'équipe juridique de l'organisation « Adala » (Justice) continue de suivre de près leur situation. Il est prévu qu'ils soient expulsés dans les heures ou les jours à venir.