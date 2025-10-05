Tunisie: Bizerte - Saisie de 142 kg de viande rouge impropre à la consommation

Les équipes de contrôle mixtes à Bizerte ont saisi, samedi, 142 kg de viande rouge impropre à la consommation, a indiqué à l'agence TAP un responsable régional de Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA).

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale et régionale de lutte contre le commerce parallèle, la contrebande et la spéculation.

Menée conjointement par la brigade régionale et la brigade locale de la police municipale de Menzel Bourguiba, en coordination avec les équipes de l'INSSPA, la campagne a porté sur les conditions de transport des viandes et dérivés, notamment le long de l'axe Tunis-Menzel Bourguiba et à l'entrée de la ville.

Au total, près de 1 110 kg de viande ont été soumis à inspection, dont une partie a été jugée non conforme aux conditions d'hygiène.

Plusieurs procès-verbaux ont été dressés pour manquements aux normes sanitaires, liés notamment au non-respect de la chaîne de froid et aux conditions de conservation irrégulières.

La totalité de la cargaison a été transférée à l'abattoir municipal de Menzel Bourguiba pour examen vétérinaire, ce qui a conduit à la saisie effective de 142 kg de viande rouge, immédiatement détruits sous la supervision du vétérinaire de l'abattoir et en coordination avec les services municipaux.