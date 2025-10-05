Sénégal: Le Fongip étrenne son nouveau centre d'affaires à Tambacounda

Ce vendredi 3 octobre, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a ouvert à Tambacounda, un nouveau centre d'affaires. " Nous venons de procéder à l'inauguration du centre d'affaires de Tambacounda qui couvre toute la zone du pôle sud-est", a déclaré le secrétaire général du Fongip, monsieur Abdoulaye Diassé.

Selon celui-ci, l'ouverture de ces locaux est une volonté de l'administrateur générale, Mme Ndeye Fatou Mbodj Diattara, "qui dès sa nomination a voulu renforcer la présence du Fongip au niveau des régions dans la dynamique de la territorialisation des interventions du de la structure, conformément aux instructions et orientations des autorités, notamment le Président de la République et son Premier ministre", explique-t-il. À l'en croire toujours le Fongip, se veut être au service des populations, des acteurs économiques, porteurs d'initiatives de création de richesse. Ce soutien consiste à apporter à ces derniers les outils et moyens de travail, de production pour mieux contribuer à la création de richesse et à la croissance économique.

Ce centre qui polarise les régions administratives de Tambacounda et Kédougou, a deux objectifs, si l'on croit M. Diassé. Il s'agit d'une part de garantir les fonds aux banquiers et d'autre, d'assurer le refinancement pour que les jeunes et femmes puissent avoir des fonds qui leur permettent de mener leurs activités.

Les cibles prioritaires du Fongip demeurent les petites et moyennes entreprises, les groupements de familles, de jeunes. Celles-ci ne donnent aucune contribution pour être soutenus, précise M. Diassé.

La cérémonie d'inauguration, a enregistré la présence des autorités administratives de la région. L'adjointe au maire de la commune de Tambacounda, Ba Oumou Diallo, a indiqué que dans le cadre de l'autonomisation des jeunes et femmes, la collaboration avec le Fongip a permis l'installation de périmètre maraichers.