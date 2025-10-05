L'inspection générale de travail et de la sécurité sociale de Sédhiou a réceptionné ce vendredi ses nouveaux locaux.

Pour Baye Niass, directeur général de l'agence de construction des édifices publics, cet événement marque un tournant majeur dans la modernisation de l'administration du travail, la protection des droits sociaux et la promotion d'un dialogue équilibré entre employeurs et travailleurs. La région de Sédhiou est confrontée à un déficit d'infrastructures. Plusieurs structures publiques sollicitent les privés pour la location de leur siège.

Cette inauguration s'inscrit aussi dans la vision 2050 du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. « Celle-ci vise un Sénégal prospère, inclusif et solidaire, où la croissance économique est associée à la justice sociale et à la dignité des travailleurs » a ajouté Baye Niass.

elle matérialise également une volonté de mettre en oeuvre les instructions du Premier ministre d'octobre 2027, concernant « la célérité et la rigueur dans l'exécution des projets », a indiqué le directeur général de l'agence de construction des édifices publics qui a souligné par la même occasion l'importance de concrétiser rapidement et efficacement les projets pour le bénéfice des populations. Il faut aussi préciser que plusieurs personnalités ont pris part à cet événement.