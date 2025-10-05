Sénégal: L'inspection de travail de Sédhiou étrenne son nouveau joyau

4 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jonas Souloubany BASSENE (correspondant)

L'inspection générale de travail et de la sécurité sociale de Sédhiou a réceptionné ce vendredi ses nouveaux locaux.

Pour Baye Niass, directeur général de l'agence de construction des édifices publics, cet événement marque un tournant majeur dans la modernisation de l'administration du travail, la protection des droits sociaux et la promotion d'un dialogue équilibré entre employeurs et travailleurs. La région de Sédhiou est confrontée à un déficit d'infrastructures. Plusieurs structures publiques sollicitent les privés pour la location de leur siège.

Cette inauguration s'inscrit aussi dans la vision 2050 du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. « Celle-ci vise un Sénégal prospère, inclusif et solidaire, où la croissance économique est associée à la justice sociale et à la dignité des travailleurs » a ajouté Baye Niass.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

elle matérialise également une volonté de mettre en oeuvre les instructions du Premier ministre d'octobre 2027, concernant « la célérité et la rigueur dans l'exécution des projets », a indiqué le directeur général de l'agence de construction des édifices publics qui a souligné par la même occasion l'importance de concrétiser rapidement et efficacement les projets pour le bénéfice des populations. Il faut aussi préciser que plusieurs personnalités ont pris part à cet événement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.