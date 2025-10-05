Sénégal: LSFP - La prime de champion de Ligue 1 passe de 20 à 40 millions FCFA

Le football professionnel sénégalais a pris un virage significatif ce samedi 4 octobre 2025.

À l'occasion de la cérémonie officielle de partage du calendrier du Championnat qui s'est déroulée au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a dévoilé une feuille de route ambitieuse avec des mesures phare destinée à dynamiser la compétition

La prime du vainqueur de la Ligue 1 est désormais fixée à 40 millions de FCFA. L'annonce a été faite par le nouveau patron du football professionnel Babacar Ndiaye devant un parterre de personnalités, comprenant les présidents et représentants des clubs professionnels, les acteurs du football local ainsi que la presse.

Fraîchement élu à la tête de la LSFP, Babacar Ndiaye marque ainsi son engagement en faveur du développement du football local sénégalais en doublant la prime du champion, qui était auparavant de 20 millions de FCFA. Un véritable coup de boost pour le football sénégalais.

Cette décision intervient dans un contexte où les subventions de l'État destinées aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines sont suspendues. L'augmentation de la prime prend alors une dimension cruciale, visant à offrir un soutien financier direct et conséquent aux futurs représentants du Sénégal sur la scène continentale.

La réforme entre en vigueur lors de la saison 2025-2026« Le premier du championnat aura 40 millions de FCFA et le deuxième recevra 10 millions de FCFA, » a déclaré Babacar Ndiaye. « Ceci est fait pour aider les clubs champions à se préparer pour les compétitions africaines, » a t-il précisé.

Déficit et engagements

Malgré cette volonté affichée d'injecter des fonds dans l'élite, Babacar Ndiaye n'a pas éludé la réalité financière de l'instance qu'il dirige. Il a souligné que la LSFP fait face à un déficit important, malgré ses engagements. « On est déficitaire. On a des engagements, mais si on regarde le crédit et le débit, nous sommes à moins 50 ou moins 60 millions CFA » a-t-il révélé.

Cette transparence, bien que préoccupante, met en lumière le défi majeur de l'actuelle direction. Son objectif est de poursuivre l'assainissement des finances tout en renforçant l'attractivité et le professionnalisme des championnats nationaux.

La cérémonie a également été l'occasion de présenter officiellement le programme des premières journées de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donnant ainsi le coup d'envoi d'une saison qui s'annonce intense, aussi bien sur le terrain qu'en coulisses.