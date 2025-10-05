Sénégal: Mondial 2026 (Q) - Démarrage du regroupement des Lions lundi à Djouba

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions affronteront le Soudan du Sud le 10 octobre, pour le compte de la neuvième journée. Cette fois, les hommes de Pape Thiaw entameront leur campagne loin de Dakar, à Djouba, à partir du lundi 6 octobre.

Il n'y a pas eu de conférence de presse pour l'annonce de la liste des 26 joueurs retenus, et il n'y aura pas non plus de regroupement à Dakar. Les Lions rejoindront directement le camp au Soudan du Sud, selon des informations de Sud Quotidien.

Ce choix logistique s'explique par la volonté du staff de ménager les joueurs et d'éviter les déplacements fatigants. Après la rencontre, les Lions prendront un vol spécial pour rallier Dakar, où ils affronteront la Mauritanie, à Diamniadio, lors de leur dernier match des éliminatoires.

Depuis la nomination de Pape Thiaw à la tête de la sélection, en remplacement d'Aliou Cissé, les changements se font de plus en plus sentir. Alors que son prédécesseur privilégiait des regroupements collectifs et des déplacements groupés, Pape Thiaw adopte une approche plus souple, permettant à chacun de rejoindre directement le lieu de rassemblement.