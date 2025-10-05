Angola: La rencontre nationale de l'UNESCO recommande l'intégration des ODD dans les programmes scolaires

3 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Uíge — L'intégration transversale des Objectifs de développement durable (ODD) dans les programmes scolaires a été l'une des principales recommandations formulées lors de la 7e Rencontre nationale des écoles associées de l'UNESCO, tenue dans la province d'Uíge.

L'événement, placé sous le thème « Transformer l'enseignement pour atteindre les objectifs 2030 », a réuni pendant deux jours des experts nationaux et internationaux, dont des participants en ligne venus du Portugal, du Ghana et d'Espagne. Les échanges ont porté sur des pratiques pédagogiques innovantes en lien avec les 17 ODD, notamment l'Objectif 4, axé sur l'accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable d'ici 2030.

Parmi les axes forts évoqués, les participants ont souligné l'importance des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour démocratiser l'accès au savoir, ainsi que leur rôle dans l'élargissement des opportunités d'apprentissage.

Le sport scolaire a également été mis en avant comme un outil complémentaire à l'éducation physique, contribuant à la formation éthique et sociale des élèves, en promouvant des valeurs telles que la coopération, la discipline, l'inclusion, la solidarité et la résolution pacifique des conflits.

