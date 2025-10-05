Angola: Une exposition de projets marque le lancement de la Semaine mondiale de l'espace à Uíge

Uíge — Une exposition de projets agricoles et environnementaux s'est tenue samedi sur le campus de l'Université Kimpa Vita, dans la province d'Uíge à l'occasion de l'ouverture officielle de la Semaine mondiale de l'espace.

Cet événement a permis de mettre en lumière divers équipements technologiques issus des domaines de l'agriculture et de l'environnement.

La Semaine mondiale de l'espace, célébrée du 4 au 10 mars, vise à démontrer la contribution des sciences spatiales à l'amélioration des conditions de vie sur Terre. Elle encourage l'éducation, le développement scientifique et la promotion d'activités pédagogiques illustrant les bénéfices de l'utilisation des technologies spatiales au service de la société.

Parmi les dispositifs présentés figuraient notamment des machines agricoles, des équipements de laboratoire destinés aux cursus en soins infirmiers et en agronomie, ainsi que des ouvrages spécialisés en droit, entre autres matériels didactiques.

Ces productions sont le fruit du travail d'élèves et d'étudiants issus des instituts polytechniques de la province de l'Uíge, de l'Université Kimpa Vita, ainsi que d'autres établissements d'enseignement locaux.