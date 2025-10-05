Afrique Australe: L'Angola réaffirme son engagement financier dans la lutte contre le VIH/SIDA

Luanda — La Secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a réaffirmé vendredi la priorité accordée par l'Exécutif angolais à la promotion de la santé publique, soulignant le déblocage de financements spécifiques pour lutter contre les effets socio-économiques du VIH/SIDA.

Cette déclaration a été faite lors d'une réunion avec la directrice régionale de l'ONUSIDA pour l'Afrique orientale et australe, Anne Githuku-Shongwe, selon un communiqué de presse consulté samedi par l'ANGOP.

Lors de cet échange, les deux responsables ont abordé les perspectives de coopération stratégique entre l'Angola et l'ONUSIDA, ainsi que les efforts conjoints pour freiner la propagation du virus dans la région.

Esmeralda Mendonça a mis en avant les progrès enregistrés dans la prévention, le traitement et la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, soulignant une utilisation accrue des outils de lutte contre le VIH/SIDA dans cette tranche de la population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Anne Githuku-Shongwe a renouvelé l'engagement de l'ONUSIDA à accompagner le Gouvernement angolais dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et du Plan national de réponse au VIH/SIDA 2023-2026.

Créé en 1996, l'ONUSIDA est le programme des Nations Unies chargé de coordonner les efforts mondiaux contre le sida, en soutenant les pays dans la prévention, le traitement, l'assistance aux personnes vivant avec le VIH et la réduction de l'impact de la maladie sur les communautés.