Angola: Le Président de la République annonce l'ouverture prochaine de nouveaux stades de football

Caxito — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé samedi, depuis la province de Bengo, l'inauguration prochaine de deux nouveaux stades de football, actuellement en cours de finalisation dans les provinces d'Uíge et de Huambo.

Cette déclaration a été faite à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration du complexe sportif paralympique "José Armando Sayovo", première infrastructure nationale dédiée à la formation et à la préparation des athlètes en situation de handicap, située dans la commune de Dande.

Selon le Chef de l'État, le stade de football de la province de l'Uíge sera inauguré d'ici la fin de l'année, tandis que celui de Huambo devrait être livré au cours du premier semestre de 2026. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de modernisation et d'extension des infrastructures sportives à l'échelle nationale.

« Le secteur mérite d'être félicité. En plus de ce complexe que nous venons d'inaugurer, le stade de l'Uíge sera ouvert cette année, et celui de Huambo le sera l'année prochaine », a déclaré le Président João Lourenço.

Le Président angolais a également évoqué les projets en cours portant sur la construction de plusieurs pavillons multisports dans différentes provinces, dans l'objectif d'offrir aux athlètes de diverses disciplines des conditions d'entraînement et de compétition optimales.

« Lorsque nous annonçons la construction de ces infrastructures, c'est parce que nous avons, en principe, déjà identifié les solutions financières nécessaires. Notre pays compte 21 provinces, mais moins de la moitié dispose de pavillons sportifs. Il reste donc encore beaucoup à accomplir », a-t-il affirmé.

S'agissant du complexe "José Armando Sayovo", le Président a souligné l'importance stratégique et symbolique de cette réalisation pour le développement du sport adapté et la promotion de l'inclusion sociale. Il a également mis en lumière la portée de l'hommage rendu à l'illustre athlète paralympique angolais dont l'équipement porte le nom.

« Il s'agit d'une oeuvre d'une grande portée, qui témoigne de l'engagement de l'État en faveur de la valorisation du sport pour tous, et de l'intégration pleine et entière des personnes vivant avec un handicap », a-t-il déclaré.

Profitant de l'occasion, le Président João Lourenço a adressé un message d'encouragement aux athlètes paralympiques et olympiques angolais, les exhortant à maintenir leur engagement et leur ambition dans les compétitions internationales à venir, notamment les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028.

Selon lui, l'objectif doit être élevé : viser la médaille d'or. Il a rappelé que les athlètes angolais ont déjà démontré leur capacité à s'imposer sur la scène africaine et mondiale.

« Si nous avons déjà atteint ce niveau, nous ne pouvons plus faire marche arrière », a-t-il conclu.