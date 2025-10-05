Angola: Les coopératives agricoles des Gambos remboursent le financement du programme Kwenda

4 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Gambos (Huíla) — Deux coopératives agricoles de la commune de Gambos, représentant près de 80 agriculteurs, ont officiellement remboursé ce vendredi les financements reçus dans le cadre du volet d'inclusion productive du programme Kwenda.

La cérémonie, dirigée par l'Institut de développement local (FAS) en collaboration avec l'administration municipale, s'est tenue au siège de la municipalité. Les coopératives Tchiekeipo et Otchiwa Tcheya ont été les protagonistes de cette étape symbolique.

Maria Tchikambi, responsable de l'une des coopératives, a salué l'impact du programme, affirmant que l'inclusion productive a profondément transformé la vie des bénéficiaires, en leur permettant de disposer d'une source de revenus durable. « Le financement a généré des revenus pour tous. Aujourd'hui, nous avons remboursé la dette et nous avançons sur nos propres bases », a-t-elle déclaré.

Selon un communiqué de l'administration municipale, le programme Kwenda a permis d'améliorer significativement la productivité agricole et les conditions de vie des membres, en encourageant une gestion efficace des ressources financières.

Au total, les deux coopératives ont bénéficié d'un financement global de 14 millions de kwanzas, répartis en deux tranches égales de 7 millions chacune, versées par le FAS dans le cadre du programme.

