Afrique Australe: L'Angola lance un programme de développement des villages de pêcheurs

Luanda — Le Gouvernement angolais a approuvé la mise en oeuvre d'un programme national de développement des villages de pêcheurs, visant à améliorer les infrastructures et à garantir la durabilité de la pêche artisanale, selon une note émise vendredi à Luanda à l'issue du Conseil des ministres.

Le décret présidentiel établissant le programme a été examiné lors de la 9e session ordinaire du Conseil des ministres. Il sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale pour validation définitive.

Ce programme a pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des communautés de pêcheurs, tant sur le littoral qu'en milieu rural, à travers la création et le renforcement d'infrastructures, d'équipements et de services essentiels.

Sa mise en oeuvre entend favoriser un développement durable de la pêche artisanale, aussi bien maritime que continentale. Il s'agira d'optimiser la chaîne de valeur du secteur, d'augmenter la production et l'accès aux marchés, de renforcer la valeur ajoutée des produits halieutiques, tout en créant des emplois et en élevant le niveau de revenu des communautés concernées.

S'exprimant à l'issue de la réunion, la ministre des Pêches et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, a souligné l'importance stratégique de ce programme, dont le coût est estimé entre 800 et 900 millions de kwanzas.

Elle a précisé que le projet repose sur trois piliers fondamentaux : le social, l'économique et l'environnemental, visant à structurer les communautés de pêcheurs autour de conditions dignes, d'un accès à des services de santé, d'hygiène et de sécurité alimentaire, tout en veillant à ce que l'activité respecte les principes de conservation des écosystèmes.

La ministre a indiqué que la mise en oeuvre du programme débutera immédiatement, avec une phase initiale centrée sur la réhabilitation des centres de pêche artisanale déjà existants dans certaines régions du pays.

Parmi les localités prioritaires figurent Egito Praia et Equimina (province de Benguela), le lac Dilolo (province de Moxico, à l'est), la lagune de Ngolome (province de Cuanza-Norte) ainsi qu'une localité de la province du Bengo.

À l'exception du lac Dilolo, a précisé la responsable, les autres zones disposent déjà d'une base structurelle suffisante pour permettre le déploiement du projet à l'échelle souhaitée.

Elle a enfin souligné que ces centres seront dotés d'une organisation intégrée, capable de promouvoir, au-delà de la pêche, des activités connexes telles que le développement du tourisme ou la construction d'infrastructures résidentielles, consolidant ainsi un modèle de développement territorial équilibré.