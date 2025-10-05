Afrique Australe: L'Angola inaugure son premier centre sportif de haut niveau samedi

'Angola disposera à partir de ce samedi (4) de son premier centre sportif de haut niveau, situé dans la municipalité de Dande, province de Bengo.

Il s'agit d'une infrastructure de référence dédiée à la préparation des athlètes paralympiques et olympiques.

Baptisé Complexe sportif paralympique « José Armando Sayovo », ce complexe, doté d'un budget de 70 millions de dollars américains, a été construit dans la localité de Bucula, sur une superficie de 15 hectares, dans le cadre du programme de développement et de modernisation des infrastructures sportives de l'exécutif.

Le complexe comprend un terrain de football en gazon synthétique et une piste d'athlétisme équipée d'aires de saut et de lancer, une piscine olympique, un pavillon multisports pour des sports tels que le basketball, le handball, le volleyball, le roller hockey et le football en salle, ainsi que des terrains polyvalents, une salle de sport moderne, des dortoirs pouvant accueillir 250 athlètes, une cafétéria, une école d'entraînement et des espaces sociaux et administratifs.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ouverture du centre représente une étape historique pour le sport national, garantissant des conditions d'entraînement et de compétition adéquates aux athlètes de haut niveau.

Le centre, dont la première pierre a été posée en juillet 2022, rend hommage à l'athlète paralympique José Armando Sayovo, considéré comme la plus grande figure du sport adapté en Angola, vainqueur de 48 médailles internationales, dont 20 d'or, 24 d'argent et quatre de bronze.

Avec l'inauguration du complexe, l'exécutif renforce son engagement en faveur de l'inclusion, du développement du sport adapté et du soutien aux nouvelles générations d'athlètes, en garantissant une infrastructure de haute quaité.