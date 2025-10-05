Angola: Le Président de la République inaugure le complexe sportif 'José Armando Sayovo'

4 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Caxito — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle du complexe sportif "José Armando Sayovo", première infrastructure nationale spécifiquement conçue pour l'entraînement des athlètes olympiques et paralympiques.

Situé dans la localité de Bucula, municipalité de Dande, province de Bengo, ce complexe s'étend sur une superficie d'environ 8 hectares (soit 71 000 mètres carrés) et représente un investissement estimé à 70 millions de dollars américains.

Cette infrastructure de pointe comprend diverses installations destinées à l'entraînement, à la compétition ainsi qu'au développement global des athlètes. Parmi celles-ci figurent un terrain de football en gazon synthétique, une piste d'athlétisme, une piscine olympique, des terrains polyvalents, un pavillon multisports, une salle de gymnastique, un établissement d'enseignement secondaire, un réfectoire, des cuisines, des vestiaires, une infirmerie, une salle de physiothérapie ainsi que des espaces à vocation administrative.

Le complexe dispose également d'une zone résidentielle, pouvant accueillir jusqu'à 250 athlètes, garantissant ainsi des conditions optimales d'hébergement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan fonctionnel, cette infrastructure vise à réduire la dépendance du pays à l'égard des centres d'entraînement étrangers, en offrant aux athlètes nationaux un cadre de préparation adéquat sur le territoire national.

Par ailleurs, le projet ambitionne de stimuler le développement du sport fédéré, scolaire et communautaire, en renforçant la politique d'inclusion sociale défendue par l'Exécutif angolais.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.