Angola: Le Président de la République inaugure le complexe sportif 'José Armando Sayovo'

Caxito — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle du complexe sportif "José Armando Sayovo", première infrastructure nationale spécifiquement conçue pour l'entraînement des athlètes olympiques et paralympiques.

Situé dans la localité de Bucula, municipalité de Dande, province de Bengo, ce complexe s'étend sur une superficie d'environ 8 hectares (soit 71 000 mètres carrés) et représente un investissement estimé à 70 millions de dollars américains.

Cette infrastructure de pointe comprend diverses installations destinées à l'entraînement, à la compétition ainsi qu'au développement global des athlètes. Parmi celles-ci figurent un terrain de football en gazon synthétique, une piste d'athlétisme, une piscine olympique, des terrains polyvalents, un pavillon multisports, une salle de gymnastique, un établissement d'enseignement secondaire, un réfectoire, des cuisines, des vestiaires, une infirmerie, une salle de physiothérapie ainsi que des espaces à vocation administrative.

Le complexe dispose également d'une zone résidentielle, pouvant accueillir jusqu'à 250 athlètes, garantissant ainsi des conditions optimales d'hébergement.

Sur le plan fonctionnel, cette infrastructure vise à réduire la dépendance du pays à l'égard des centres d'entraînement étrangers, en offrant aux athlètes nationaux un cadre de préparation adéquat sur le territoire national.

Par ailleurs, le projet ambitionne de stimuler le développement du sport fédéré, scolaire et communautaire, en renforçant la politique d'inclusion sociale défendue par l'Exécutif angolais.