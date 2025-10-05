Angola: Plus de 300 militaires recevront des décorations mardi prochain

Luanda — 383 militaires des Forces armées angolaises (FAA) seront décorés mardi prochain, lors d'une cérémonie publique organisée pour saluer leur engagement au service de la nation. L'annonce a été faite vendredi par le service de presse de la Présidence de la République.

D'après la liste nominative publiée, 91 militaires recevront la médaille d'honneur des FAA de 2e classe, tandis que 43 autres seront décorés de la médaille d'honneur de 3e classe.

Par ailleurs, 30 militaires se verront attribuer la médaille de défense nationale de 1ère classe, 30 autres celle de 2e classe, et 95 recevront la médaille de 3e classe.

La cérémonie comprendra également la remise de la médaille militaire des services distingués, attribuée selon trois niveaux : 7 militaires en recevront la 1re classe, 31 la 2e classe, et 56 la 3e classe.

Ces distinctions s'inscrivent dans le cadre du décret présidentiel régissant l'attribution des médailles militaires. Elles visent à récompenser les actes de bravoure, la loyauté, le dévouement ainsi que les services remarquables rendus dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale.