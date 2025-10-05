Angola: Plus de 300 militaires recevront des décorations mardi prochain

3 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — 383 militaires des Forces armées angolaises (FAA) seront décorés mardi prochain, lors d'une cérémonie publique organisée pour saluer leur engagement au service de la nation. L'annonce a été faite vendredi par le service de presse de la Présidence de la République.

D'après la liste nominative publiée, 91 militaires recevront la médaille d'honneur des FAA de 2e classe, tandis que 43 autres seront décorés de la médaille d'honneur de 3e classe.

Par ailleurs, 30 militaires se verront attribuer la médaille de défense nationale de 1ère classe, 30 autres celle de 2e classe, et 95 recevront la médaille de 3e classe.

La cérémonie comprendra également la remise de la médaille militaire des services distingués, attribuée selon trois niveaux : 7 militaires en recevront la 1re classe, 31 la 2e classe, et 56 la 3e classe.

Ces distinctions s'inscrivent dans le cadre du décret présidentiel régissant l'attribution des médailles militaires. Elles visent à récompenser les actes de bravoure, la loyauté, le dévouement ainsi que les services remarquables rendus dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.